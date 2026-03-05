قراء الشارقة وضواحيها يحيون ليالي الشهر الفضيل

الشارقة في 5 مارس /وام/ تواصل دائرة الشؤون الإسلامية في الشارقة تنفيذ منظومة متكاملة من البرامج القرآنية خلال الشهررمضان من بينها برنامج «قراء الشارقة» الذي يضم نخبة من القراء المتميزين يتناوبون على إمامة المصلين في عدد من مساجد الإمارة .

كما يأتي برنامج «قراء ضواحي الشارقة» تأكيداً لحرص الدائرة على شمولية البرامج ووصولها إلى مختلف المناطق السكنية في الإمارة، حيث يتم تخصيص عدد من أئمة وقراء الضواحي للتناوب على إمامة المصلين في أحد مساجد الضاحية.

و تنفذ الدائرة برنامج «قراء الإمارات» بالتعاون مع إذاعة وقناة القرآن الكريم من الشارقة .

وفي إطار العناية بالتخصص العلمي في علوم القرآن الكريم، تنظم الدائرة برنامج «القراءات العشر» في مسجد الإمام النووي بمنطقة المناخ، بإشراف قراء وأئمة متخصصين .

كما تتضمن الخطة الرمضانية تخصيص عدد من مساجد الإمارة لمساجد الختمة القرآنية، إحياءً لسنة ختم القرآن الكريم في شهر رمضان المبارك .