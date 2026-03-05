حاكم أم القيوين يستقبل رئيس الهيئة الوطنية للإعلام وجموع المهنئين بشهر رمضان





أم القيوين في 5 مارس / وام/ استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، الليلة بقصر سموه، بحضور سمو الشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا نائب حاكم أم القيوين، المهنئين بحلول شهر رمضان المبارك.

فقد استقبل صاحب السمو حاكم أم القيوين، معالي عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، الذي قدم لتهنئة سموه بشهر رمضان المبارك، داعياً الله العلي القدير أن يمن على سموه بموفور الصحة والعافية والسعادة وعلى شعب الإمارات والأمتين العربية والإسلامية بالتقدم والازدهار.

كما تقبل سموه التهاني بالشهر الفضيل من سعادة خميس بن سالم السويدي المستشار بمكتب صاحب السمو حاكم الشارقة، وسعادة حمد بن غليطة الغفلي رئيس مكتب صاحب السمو حاكم عجمان، والمواطنين وأبناء القبائل، الذين أعربوا جميعاً عن خالص تهانيهم، بهذه المناسبة الإسلامية، داعين العلي القدير أن يعيدها على سموه بموفور الصحة والعافية والسعادة وعلى شعب الإمارات بالتقدم والازدهار والرقي وعلى الأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والأمن والسلام.

