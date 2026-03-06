رئيس الدولة يبعث رسالة خطية إلى رئيسة وزراء اليابان

طوكيو في 6 مارس/ وام/ بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، رسالة خطية إلى دولة ساناي تاكايتشي رئيسة وزراء اليابان، تتصل بعلاقات التعاون وتعزيز الشراكة الإستراتيجية الشاملة بين البلدين الصديقين.

سلم الرسالة إلى رئيسة الوزراء اليابانية، معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، مبعوث وزير الخارجية لدى اليابان، خلال اللقاء الذي جرى في مقر رئاسة الوزراء في طوكيو، وذلك بحضور معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التجارة الخارجية، وسعادة شهاب الفهيم سفير الدولة لدى اليابان.

ونقل معالي سلطان الجابر خلال اللقاء، تحيات صاحب السمو رئيس الدولة إلى رئيسة الوزراء اليابانية وتمنياته لبلدها وشعبها دوام التطور والازدهار، فيما حمّلت دولة ساناي تاكايتشي، معاليه، تحياتها إلى سموه وتمنياتها لدولة الإمارات مزيداً من التقدم والنماء.

وبحث الجانبان خلال اللقاء فرص تعزيز التعاون والعمل المشترك بين دولة الإمارات واليابان في إطار شراكتهما الإستراتيجية الشاملة التي وقعها البلدان خلال عام 2022، إضافة إلى اختتام المفاوضات للتوصل إلى اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPA).

وأكد معالي الدكتور سلطان الجابر، حرص قيادة دولة الإمارات على تعزيز شراكتها الإستراتيجية الشاملة مع اليابان، والارتقاء بها إلى آفاق أشمل، إضافة إلى استثمار الفرص النوعية الجديدة للتعاون خاصة في مجالات الاقتصاد والطاقة والصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي إلى جانب الفضاء والاستدامة والتعليم والثقافة، وذلك بما يسهم في دعم المصالح المتبادلة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في البلدين.