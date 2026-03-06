نادي بني ياس بطلا لفئة الكبار في ختام منافسات الجوجيتسو ببطولة الشيخ منصور بن زايد الرمضانية

أبوظبي في 6 مارس/ وام/ اختتمت مساء أمس منافسات الجوجيتسو ضمن بطولة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان الرمضانية – الوثبة 2026، بإقامة نزالات فئة الكبار، التي قدم خلالها اللاعبون مستويات فنية عالية، وسط حضور جماهيري كبير وتفاعل عائلي لافت، في مشهد يجسد نجاح البطولة في جمع أفراد المجتمع تحت مظلتها، في "عام الأسرة".

وأحرز نادي بني ياس المركز الأول، وحل نادي الجزيرة وصيفاً، بينما جاء نادي العين في المركز الثالث.

حضر منافسات اليوم الختامي، الشيخ حمدان بن سلطان بن حمدان آل نهيان مدير إدارة الفعاليات الدولية في مجلس أبوظبي الرياضي، وسعادة محمد سالم الظاهري نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو، وسعادة سالم محمد الدرعي ، الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي العالمي، وسعادة المهندس حمد علي الظاهري وكيل دائرة تنمية المجتمع، وسعادة راشد عبدالكريم البلوشي الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل في سوق أبوظبي العالمي، وسعادة عبدالله غريب القمزي المدير العام لمركز الإحصاء – أبوظبي، وطلال الذيابي الرئيس التنفيذي لمجموعة الدار، وفؤاد درويش الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة بالمز الرياضية.

وقال سعادة محمد سالم الظاهري، إن نزالات فئة الكبار تعكس المستوى المتقدم الذي وصلت إليه رياضة الجوجيتسو في الدولة، مشيراً إلى أن هذه الفئة تمثل خلاصة سنوات من العمل المتواصل في تطوير اللاعبين وبناء قاعدة تنافسية قوية.

وأضاف أن بطولات الجوجيتسو الرمضانية، وفي مقدمتها بطولة الشيخ منصور بن زايد، تكتسب أهمية خاصة لأنها تجمع بين التنافس الرياضي والتفاعل المجتمعي في أجواء تعكس قيم الشهر الفضيل.

وأوضح أن الحضور المجتمعي والتفاعل العائلي الذي تشهده هذه البطولات يعكس المكانة التي تحتلها رياضة الجوجيتسو داخل الأسرة الإماراتية، بما ينسجم مع توجهات "عام الأسرة" في تعزيز الروابط بين أفراد المجتمع وترسيخ الرياضة كجزء من ثقافة الحياة اليومية.

من جانبه، قال تياجو ماركيز لاعب أكاديمية "كوماندو جروب" الفائز بذهبية فئة الكبار حزام أسود/بني وزن 77 كجم، إن نزالات هذه الفئة تختلف من حيث التفاصيل الفنية، حيث تلعب الخبرة دوراً حاسماً في إدارة الإيقاع والتعامل مع اللحظات المفصلية في النزال.

بدوره، أكد فلاديني بازوني مدرب في نادي العين أن منافسات فئة الكبار تقدم نموذجاً مهماً للاعبين الأصغر سناً، لأنها تعكس كيفية توظيف الخبرة والتكتيك في إدارة النزالات.

وأشار إلى أن اللاعبين في هذه المرحلة يعتمدون بدرجة أكبر على القراءة الدقيقة لتحركات المنافس واستثمار الفرص الفنية الصغيرة، وهو ما يمنح المواجهات بعداً تكتيكياً واضحاً.

ونجحت بطولة الشيخ منصور بن زايد الرمضانية في ترسيخ مكانتها كإحدى أبرز الفعاليات الرياضية والمجتمعية خلال الشهر الفضيل، ولا سيما وأنها جمعت بين المنافسة الرياضية والتفاعل المجتمعي، وتسهم في انتشار رياضة الجوجيتسو وترسيخ حضورها ، في ظل الدعم الكبير الذي تحظى به من القيادة الرشيدة، والبرامج النوعية التي ينفذها اتحاد الإمارات للجوجيتسو لاكتشاف المواهب وصناعة الأبطال وتعزيز ريادة الدولة عالمياً في هذه الرياضة.