"أبوظبي للزراعة" تعزز القنوات التسويقية لمربي الثروة الحيوانية

أبوظبي في 6 مارس/ وام/ أعلنت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية عن إطلاق سلسلة مزادات الثروة الحيوانية لعام 2026، والتي تأتي ضمن جهودها المستمرة لدعم مربي الثروة الحيوانية في تحسين إنتاجهم وتوفير قنوات تسويقية لهم مما يساهم في تحقيق مستهدفات الأمن الغذائي والحيوي.

وسيتم تنظيم هذه المزادات نهاية كل أسبوع من الشهر بمنصة الثروة الحيوانية التابعة للهيئة بجانب مسلخ الوثبة بأبوظبي، حيث تشمل السلالات المحلية المتنوعة من "الأغنام والماعز" من إنتاج المزارع والعزب التي تطبق أفضل الممارسات الصحية والوقائية.

وتهدف هذه المزادات إلى دعم المربين من خلال فتح قنوات بيع مباشرة للجمهور والمستثمرين دون وسطاء، مما يرفع العائد المادي للمربي المحلي.

وأكدت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية أن هذه المزادات تمثل ركيزة أساسية ضمن إستراتيجيتها لتعزيز الأمن الغذائي، مشيرة إلى دورها الحيوي في دعم الاستدامة من خلال توفير بيئة تنافسية لتشجع المربين على تحسين جودة الإنتاج وتنمية الثروة الحيوانية المحلية بما يتماشى مع أرقى معايير السلامة الحيوية.

وتستهدف الهيئة من خلال هذه المزادات الموسمية توفير منصة آمنة وموثوقة تضمن للمستهلكين الحصول على ذبائح محلية سليمة ومطابقة للمعايير الصحية والشرعية بأسعار عادلة، مما يدعم قدرة المربين على تسويق إنتاجهم في هذه المواسم، ويسهم في استقرار الأسعار وتلبية احتياجات المجتمع من الغذاء المحلي بجودة عالية.

كما تولي الهيئة أهمية قصوى للمزادات خاصة في مواسم شهر رمضان المبارك وعيدي الفطر والأضحى لعام 2026، حيث تمثل هذه الفترات ذروة الطلب الاستهلاكي على الذبائح والأضاحي.

ودعت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية كافة المربين والمهتمين والجمهور إلى متابعة تفاصيل جدول المزادات، والمواعيد المحددة، ونوعية السلالات المعروضة من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للهيئة وعبر منصاتها في مواقع التواصل الاجتماعي.

كما دعت الهيئة الراغبين في المشاركة التواصل مع الهيئة لضمان الاستعداد المسبق لعمليات التسجيل والمزايدة وفق الاشتراطات التنظيمية المعتمدة.