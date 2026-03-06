"إي آند" شريك رئيسي لحملة "حد الحياة"

دبي في 6 مارس/ وام/ تشارك "إي آند الإمارات"، ركيزة قطاع الاتصالات في مجموعة التكنولوجيا العالمية "إي آند"، كشريك رئيسي لحملة "حد الحياة" لإنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعاً، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، بالتزامن مع شهر رمضان الكريم، لجمع مليار درهم على الأقل يتم استثمارها في مكافحة جوع الأطفال في العالم.

وتعمل "إي آند" على توظيف منصاتها ومواردها المختلفة لتسهيل المساهمة في حملة "حد الحياة" لإنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعاً، التي تستهدف إيجاد حلول مستدامة لتوفير الغذاء وحماية الأطفال من الجوع وفق منهجية واضحة، إضافة إلى تعزيز قيم التراحم والتكافل والتعاطف، ومد يد العون للفئات الأكثر احتياجاً، وترسيخ موقع الإمارات في مجال العمل الخيري والإنساني.

وتنضوي حملة "حد الحياة" لإنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعاً، تحت مظلة مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"، وتأتي بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، ومنظمة إنقاذ الطفل، ومؤسسة صندوق الاستثمار للأطفال، ومنظمة العمل ضد الجوع.

وقال مسعود م. شريف محمود، الرئيس التنفيذي لشركة "إي آند الإمارات": "تعكس مشاركتنا كشريك رئيسي في حملة (حدّ الحياة) لإنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعاً التزامنا الراسخ بدعم المبادرات الوطنية ذات الأثر الإنساني المستدام، وترجمة رؤيتنا في تسخير التكنولوجيا لخدمة الإنسان، بما يسهم في تعزيز الجهود الرامية إلى مكافحة الجوع وحماية الأطفال الأكثر احتياجاً حول العالم".

وأضاف: "نحرص في (إي آند الإمارات) على توظيف حلولنا التكنولوجية ومنصاتنا الرقمية لتعزيز وصول رسالة الحملة إلى مختلف شرائح المجتمع، بما يمكّن الأفراد والمؤسسات من الإسهام بسهولة ويسر، ويرسخ التفاعل المجتمعي مع هذه المبادرة الرمضانية النبيلة، ويدعم تحقيق أهدافها الإنسانية".

وتدعم "إي آند" حملة "حد الحياة" لإنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعاً، بطرق مختلفة، حيث يتم تلقي المساهمات للحملة من خلال أرقام مخصصة، إضافة إلى إرسال رسائل نصية لتشجيع التبرعات، والترويج للحملة عبر منصاتها المتنوعة مثل Smiles، وGoChat.

وأعلنت "إي آند" عن تخصيص مجموعة أرقام مميزة للهاتف المتحرك في مزاد "أنبل رقم" الخيري الداعم لجهود حملة "حد الحياة" لإنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعاً، حيث يُنظم المزاد بالتعاون مع "الإمارات للمزادات" في 7 مارس الجاري في فندق أرماني دبي في برج خليفة، وذلك بمشاركة رجال أعمال وشخصيات داعمة للعمل الخيري والإنساني في دولة الإمارات.

وتشمل قائمة الأرقام المميزة: 0500000012، 0500000013، 0500000023، 0500000024، 0500000036، 0500000037، 0500000063،0500000064، 0500000161، 0500000181.

كما تسهم "إي آند" في الترويج لحملة "حد الحياة" لإنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعاً، من خلال تغيير اسم الشبكة، وحملات وسائل التواصل الاجتماعي، والعروض الترويجية عبر الرسائل النصية القصيرة خلال شهر رمضان الكريم، لتعزيز تأثير الحملة وضمان وصولها إلى أكبر شريحة من الناس.

وتواصل حملة "حدّ الحياة" لإنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعاً استقبال المساهمات من المؤسسات والأفراد عبر 7 قنوات رئيسية، هي الموقع الإلكتروني المخصص للحملة www.edgeoflife.ae، ومركز الاتصال الخاص بالحملة على الرقم المجاني 8004999، كما يمكن المساهمة من خلال التحويل المصرفي لحساب الحملة (IBAN No: AE940340003708472909222) في صرف الإمارات الإسلامي بالدرهم الإماراتي.

وتتيح حملة "حدّ الحياة" لإنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعاً إمكانية المساهمة بواسطة الرسائل النصية القصيرة SMS من خلال إرسال كلمة "حياة" أو " LIFE" عبر شبكتي "دو" و" e&" في الإمارات على الأرقام: 1034 للتبرع بـ 10 دراهم، و1035 للتبرع بـ 50 درهماً، و1036 للتبرع بـ 100 درهم، و1038 للتبرع بـ 500 درهم.

ويمكن المساهمة في حملة "حد الحياة" لإنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعاً من خلال تطبيق "دبي الآن DubaiNow"، تحت فئة "التبرعات".

كما يمكن المساهمة في الحملة عبر موقع YallaGive.com تحت فئة "التبرعات"، أو من خلال إنشاء محفظة خاصة للمؤسسات أو الأفراد على منصة دبي للمساهمات المجتمعية "جـــــــود" Jood.ae.