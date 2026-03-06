فتح باب الترشح لجائزة الشارقة للدراسات اللغوية والمعجمية 2026

الشارقة في 6 مارس/ وام/ أعلن مجمع اللغة العربية بالشارقة فتح باب الترشح لجائزة الشارقة للدراسات اللغوية والمعجمية في دورتها التاسعة لعام 2026، ضمن محورين هما "الدراسات اللغوية" و"الدراسات المعجمية"، وذلك في إطار دعم البحث العلمي المتخصص في علوم اللغة العربية وتعزيز الدراسات التي تسهم في تطويرها نظريا وتطبيقيا. ويستمر استقبال طلبات المشاركة حتى 31 يوليو 2026 عبر المنصة الإلكترونية للجائزة.

واختارت الجائزة لمحورها الأول عنوان "الدراسات اللغوية والبيانية في الخطاب القرآني"، ويشمل الأبحاث التي تتناول تحليل الخطاب القرآني من منظورٍ نحْويّ أو صرْفيّ أو بلاغيّ أو مُعجميّ إضافة إلى الدّراسات الأسلوبيّة الحديثة وسائر فروع المعارِف اللُّغويّة الّتي تُعنى بآيات التَّنزيل وتَكشف عن دلالاتها وأحكامها ووجوهِ إعجازها.

أما المحور الثاني "الدراسات المعجمية الحديثة" فيكرّم البحوث المتخصصة في تطوير الصناعة المعجمية وتحليل مناهجها ورصد تحولات العمل المعجمي في ضوء المتغيرات العلمية والتقنية

وتبلغ القيمة الإجمالية للجائزة 100 ألف دولار أمريكي توزَّع مناصفة بين المحورين، حيث يحصل الفائزان بالمركز الأول على 30 ألف دولار لكل منهما، فيما ينال الفائزان بالمركز الثاني 20 ألف دولار لكل منهما.

وأكد الدكتور امحمد صافي المستغانمي الأمين العام للمجمع أن الجائزة تواصل مسارها الّذي أرْساه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة من أجْل خِدمة العربيّة وعلومها ودعْم البحث المتخصِّص فيها.

وأشار إلى أن اختيار محور الدراسات اللغوية والبيانية في الخطاب القرآني ينطلق من مكانة القرآن الكريم بوصفه النص العربي المعجز الذي ألهم العلماء عبر العصور، فيما يعكس محور الدراسات المعجمية الحديثة الحاجة إلى تطوير المعجم العربي في ظل التطورات الرقمية وتقنيات معالجة اللغة.