المريال والهير يفوزان ببطولتي الأحياء والمؤسسات في "تحدي حفيت"

العين في 6 مارس/ وام/ استضاف إستاد هزاع بن زايد مساء أمس نهائي بطولتي المؤسسات والأحياء السكنية لكرة القدم ضمن فعاليات تحدي حفيت الرياضي، وسط حضور جماهيري كبير يعكس الشعبية المتنامية للبطولة في مدينة العين.

حضر المباراة النهائية الدكتور سالم بالركاض العامري رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للسرطان، وسعادة راشد مصبح المنعي مدير عام بلدية مدينة العين، وسعادة سالم راشد بن حضيرم الكتبي رئيس اللجنة العليا المنظمة لـ«تحدي حفيت الرياضي»، وخلف سالم مدير إدارة فعاليات الشركاء في مجلس أبوظبي الرياضي، وراشد عبدالله الرئيس التنفيذي لشركة نادي العين للاستثمار ومدير «تحدي حفيت الرياضي»، وعدد من ممثلي الجهات الراعية والشركاء.

وشهد نهائي بطولة الأحياء السكنية تعادل فريقي المريال وأم غافة 1-1 في الوقت الأصلي، قبل أن يحسم فريق المريال اللقب بركلات الترجيح بنتيجة 4-3 في مباراة اتسمت بالإثارة حتى اللحظات الأخيرة.

وفي نهائي بطولة المؤسسات، انتهى الوقت الأصلي من مواجهة الهير والاتحاد العربي للجماعات بالتعادل 1-1، قبل أن يحسم فريق الهير اللقب بركلات الترجيح بنتيجة 4-3.

كما شهدت منافسات أصحاب الهمم أجواء تنافسية مميزة، حيث فاز حسن مراد البلوشي بالمركز الأول في مسابقة الرماية «مسدس هوائي 10 أمتار – فئة SH1» برصيد 551 نقطة، فيما أحرز سعيد البلوشي المركز الأول في مسابقة «البندقية الهوائية 10 أمتار – فئة SH2» برصيد 634.2 نقطة.

وفي البولينغ لفئة الإعاقة الذهنية «فوق 16 سنة» توج أحمد ناجي بالمركز الأول، بينما فاز عدنان سيف الجابري بالمركز الأول في فئة الإعاقة السمعية.

ومن المقرر أن تختتم فعاليات التحدي يوم الأحد 8 مارس بحفل يقام في مبنى بلدية مدينة العين، يتضمن تكريم الشركاء والرعاة وتتويج الفائزين في مختلف البطولات.

وشهدت نسخة 2026 توسعا ملحوظا بارتفاع عدد البطولات إلى 43 بطولة رياضية متنوعة، مع مضاعفة قيمة الجوائز بنسبة 100%، في مؤشر على النمو المتسارع للحدث وتعزيز المشاركة الرياضية المجتمعية.

كما تتواصل المنافسات مساء غد السبت بإقامة سباق الدراجات الهوائية ضمن البرنامج الرياضي للتحدي.