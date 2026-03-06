"التداوي" و"يازار" يتأهلان إلى نهائي الكرة الطائرة في "ند الشبا الرياضية"

دبي في 6 مارس/ وام/ تأهل فريقا التداوي ويازار إلى نهائي بطولة الكرة الطائرة ضمن منافسات النسخة الثالثة عشرة من «دورة ند الشبا الرياضية»، التي تقام تحت شعار «قدرات لا حدود لها»، وذلك بعد فوزهما في مباراتي الدور نصف النهائي اللتين أقيمتا أمس.

فقد تغلب فريق التداوي على فريق السماوي بنتيجة (3-1)، وجاءت نتائج الأشواط (25-21)، و(23-25)، و(25-22)، و(27-25).

وفي المباراة الثانية، حقق فريق يازار فوزاً مثيراً على فريق «إم آي إن إنفستمنت» بنتيجة (3-2) جاءت نتائج الأشواط (21-25)، و(19-25)، و(25-20)، و(28-26)، قبل أن يحسم يازار الشوط الخامس الفاصل بنتيجة (23-21).

من جهة أخرى، كرمت اللجنة المنظمة الفائزين في سباقي الدراجات الهوائية والجري اللذين أقيمت منافساتهما ضمن فعاليات الدورة، وشهدا مشاركة واسعة من مختلف الجنسيات والفئات العمرية.

ففي سباق الجري لمسافة 10 كيلومترات لفئة الرجال المفتوح، فاز المغربي ياسر الشعشوعي بالمركز الأول، تلاه الإثيوبي طه آدم جوديتو في المركز الثاني، ثم الإثيوبي داغني تسفو في المركز الثالث.

وفي سباق 10 كيلومترات لفئة السيدات المفتوح، حلت المغربية رقية الموكيم في المركز الأول، والأوغندية نويل شيروتو في المركز الثاني، والكينية مويني موتوكو في المركز الثالث.

وفي سباق 5 كيلومترات لفئة المواطنين، جاء عبد الكريم تكي أولاً، وخالد خليل ثانياً، وسيف العلاوي ثالثاً، بينما توجت رقية محمد المرزوقي بالمركز الأول في فئة المواطنات، تلتها لطيفة الجناحي ثانية، وحمدة آل علي ثالثة.

وفي فئة الرجال المفتوح لمسافة 5 كيلومترات، فاز المغربي نعمان العيساوي بالمركز الأول، تلاه الإثيوبي تشالا جوديتا في المركز الثاني، والمغربي محمد آيت ماماس تودا في المركز الثالث، فيما فازت الأوغندية غلوريا شيبيت بالمركز الأول في فئة السيدات المفتوح، تلتها الروسية أليسا بيتروفا ثانية، والبلجيكية ليسبيث فيرهايدن ثالثة.

وفي فئة كبار المواطنين والمقيمين للرجال لمسافة 5 كيلومترات، فاز المغربي مبارك رحان بالمركز الأول، والفرنسي جان كلود حرامبور بالمركز الثاني، والإماراتي سالم عتيق المهيري بالمركز الثالث، بينما فازت الفرنسية لطيفة الصاروخ بالمركز الأول في فئة السيدات، تلتها الألمانية بيا هانسكه ثانية، والعراقية غادة ثالثة.

وفي سباق الدراجات الهوائية لفئة الرجال المفتوحة، فاز الهولندي كوين فيرملت فورت بالمركز الأول، تلاه الإماراتي أحمد المنصوري في المركز الثاني، والروسي كيريل ميلر في المركز الثالث.

وفي فئة كبار المواطنين والمقيمين، فاز الجزائري عبد القادر رحماني بالمركز الأول، والجزائري نور الدين حوشين بالمركز الثاني، والإماراتي نادر بن هندي بالمركز الثالث.

وفي منافسات الفرق، فاز فريق الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي بالمركز الأول، تلاه فريق وايت ستار في المركز الثاني، ثم فريق نادي أبوظبي للدراجات في المركز الثالث.

كما توج عبد الله سالم البلوشي بالمركز الأول في سباق دراجات الطريق لفئة أصحاب الهمم، تلاه ذياب المهيري ثانياً، وأحمد البدواوي ثالثاً، فيما فاز حسين مراد المازم بالمركز الأول في سباق دراجات اليد لفئة أصحاب الهمم، تلاه العُماني سامي السليمي ثانياً، وأحمد محمد النعيمي ثالثاً.