محمد الشرقي يزور منطقة الفجيرة للصناعات البترولية ويشيد بعمل الفرق الميدانية

الفجيرة في 6 مارس/ وام/ زار سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، صباح اليوم، فرق العمل الميدانية وأبطال الدفاع في منطقة الفجيرة للصناعات البترولية (فوز).

واطّلع سموه على سير العمل البطولي لفرق الأمن والسلامة في الميدان، مشيدًا بالجهود الكبيرة والمتواصلة التي أسهمت في السيطرة على الوضع العام وحفظ سلامة الأفراد والمجتمع ودعم الأمن والأمان في المنطقة.

ووجّه سموه، الشكر والتقدير إلى الأبطال الذين يواصلون العمل والإشراف على سلامة الأفراد والأمن العام للمنطقة، مؤكّدًا أولويتها الراهنة.

وقال سموه: "نشكر جهودكم وعملكم وتفانيكم في الميدان في الحفاظ على سلامة الفرد والأرض.. وندعو الله لكم في يوم الجمعة المُبارك هذا، وبأن يحفظ الله وطننا ويديم أمنه وأمانه واستقراره".

رافق سموه سعادة الدكتور أحمد حمدان الزيودي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة وسعادة اللواء محمد أحمد بن غانم الكعبي قائد عام شرطة الفجيرة وسعادة اللواء الدكتور جاسم محمد المرزوقي قائد عام الدفاع المدني وسعادة الكابتن موسى مراد مدير عام ميناء الفجيرة وسعادة الكابتن سالم الأفخم مدير منطقة الفجيرة للصناعات البترولية (فوز).