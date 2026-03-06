"تمهّل.. هناك من ينتظرك" حملة مرورية لتعزيز السلامة في رمضان

أبوظبي في 6 مارس/ وام/ أطلق مركز النقل المتكامل التابع لدائرة البلديات والنقل بأبوظبي حملة توعوية مرورية بعنوان "تمهّل.. هناك من ينتظرك" تزامناً مع شهر رمضان المبارك، بهدف تعزيز القيادة الآمنة والتحلي بالتسامح مع مستخدمي الطريق، خصوصاً خلال أوقات الذروة قبيل الإفطار وأوقات الصلاة.

وتشدد الحملة على الالتزام بالسرعات المحددة وتجنب السلوكيات المتهورة، دعماً لجهود الإمارة في خفض معدلات الوفيات والإصابات الناتجة عن الحوادث المرورية.

وتنفذ الحملة عبر شاشات رقمية، ولوحات إعلانية، ومحطات النقل العام، إلى جانب توزيع وجبات وهدايا رمزية في مواقع مختارة على الطرق قبل الإفطار.

وأكد المهندس عبد الله حمد العرياني، المدير التنفيذي لقطاع التخطيط والشؤون الإستراتيجية بالإنابة في المركز، أن رمضان يمثل فرصة لتعزيز قيم القيادة الآمنة والمسؤولة، مع التأكيد على أن سلامة الجميع تظل أولوية قصوى لا تقبل التهاون.