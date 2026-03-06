خلال اتصال مع رئيس الدولة..رئيس وزراء ماليزيا يدين الاعتداءات الإيرانية على أراضي الإمارات ودول المنطقة ويدعو إلى العودة للحوار والوسائل الدبلوماسية

أبوظبي في 6 مارس/ وام/ بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" خلال اتصال هاتفي تلقاه من معالي أنور إبراهيم رئيس وزراء ماليزيا..المستجدات التي تشهدها المنطقة وتداعيات الأعمال العسكرية المتصاعدة التي تهدد الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.

وأدان معاليه الاعتداءات الإيرانية السافرة التي تستهدف دولة الإمارات وعدداً من الدول الشقيقة في المنطقة، مؤكداً أن استمرارها يشكل تقويضاً للأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

من جانبه أعرب صاحب السمو رئيس الدولة عن شكره لرئيس الوزراء لموقف ماليزيا الداعم لدولة الإمارات.

كما دعا الجانبان إلى الوقف الفوري للتصعيد والأعمال العسكرية..مشددين على ضرورة العودة إلى الحوار الجاد والحلول الدبلوماسية لمعالجة القضايا العالقة وتجاوز الأزمات الراهنة بما يحفظ أمن المنطقة واستقرارها.