162 لاعبا ولاعبة في منافستي "الطاولة" و"الريشة الطائرة" ببطولة منصور بن زايد " الوثبة 2026"

أبوظبي في 6 مارس/ وام/ أعلنت اللجنة المنظمة مشاركة 100 لاعب من الفئة المفتوحة في منافسات كرة الطاولة، بواقع 66 لاعبا، و34 لاعبة لفئتي الرجال والسيدات، ضمن بطولة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان الرمضانية – الوثبة 2026.

وتقام البطولة تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة في مقر مهرجان الشيخ زايد بالوثبة، وتستمر حتى 17 مارس الجاري، بمشاركة أكثر من 5000 رياضي ورياضية في 16 منافسة، وتبلغ إجمالي جوائزها 10 ملايين درهم.

كما كشفت اللجنة المنظمة عن مشاركة 62 لاعباً ولاعبة من مختلف الجنسيات في مسابقة الريشة الطائرة لفئة النخبة أيضاً، من بينهم 46 لاعبا و16 لاعبة واستمرار المسابقة حتى الأربعاء المقبل، بالإضافة إلى انطلاق منافسات الشطرنج غدا على مدار يومي السبت للرجال، بينما يشهد اليوم الثاني منافسات السيدات بالتزامن مع اليوم العالمي للمرأة الذي يصادف 8 مارس من كل عام.

وأسفرت منافسات الكرة الطائرة، عن فوز فريق "أوشين إير" على "الرائد" بمجموعتين دون مقابل، و"إم أي إتش" على نجوم الإمارات 2-1، ليتصدر فريق "إم أي إيتش" ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط، بينما رفع فريق أوشيت رصيده إلى 3 نقاط.

وشهدت منافسات كرة القدم أمس، فوز فرق الكتيبة على المخضرمين 3-1، وأساطير أبوظبي على رأس الخيمة 3-0، ومؤسسة خليفة على الونان 2-0، والأوروبي على النشامى 3-0، وثري بوينتس على الهزاع 4-3، وجاء الفوز الأكبر من نصيب" سيكيور لاين على القطارة 30-1، وتعادل إيجز مع أكاديمية سبورت فور أول 1-1.

ووصف سعادة عارف العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، بطولة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان الرمضانية، بأنها مهرجان أولمبي مجتمعي، بما يعزز جهود الدولة في تحفيز المجتمع على ممارسة الرياضة، وهو ما يبدو في حجم المشاركة الكبير للرياضين في الفئات المختلفة.

وأضاف أن التنوع في المشاركة بمختلف الألعاب الرياضية في البطولة، أمر إيجابي للمجتمع، ويدعم جهود الأندية والاتحادات أيضاً، بالإضافة إلى أن هذا العدد من البطولات الرمضانية في دولة الإمارات يعيد إحياء الكثير من الألعاب الرياضية، وهذه البطولة تحديداً أصبحت ظاهرة مميزة خلال شهر رمضان، بوجود هذا العدد الكبير من الجنسيات في مكان واحد، مشيدا بجهود اللجنة المنظمة للحدث.