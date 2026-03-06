السيطرة على حريق منطقة الفجيرة للصناعات البترولية "فوز"

الفجيرة في 6 مارس / وام / نجحت الجهات المختصة في إمارة الفجيرة في السيطرة على حريق اندلع من قبل في منطقة الفجيرة للصناعات البترولية (فوز)، والذي نتج عن سقوط شظايا إثر اعتراض الدفاعات الجوية بنجاح لطائرة مسيرة.

وذكر المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة، أن فرق الاستجابة واصلت عملها الدؤوب على مدار الساعة لاحتواء الحريق الذي لم يسفر عن وقوع أية إصابات.

وأهاب المكتب بالجمهور الكريم ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية المعتمدة في الدولة، مشددا في الوقت ذاته على أهمية تجنب تداول الشائعات أو المعلومات غير الموثوقة.