"أوقاف أبوظبي" توقّع مذكرة تفاهم مع "مجموعة لولو" لتطوير مشاريع تجارية بقيمة 100 مليون درهم

أبوظبي في 6 مارس/وام/ أعلنت هيئة الأوقاف وإدارة أموال القُصَّر – أوقاف أبوظبي، عن توقيع مذكرة تفاهم مع مجموعة لولو لتطوير مشاريع تجارية متنوعة بقيمة إجمالية تصل إلى 100 مليون درهم، في خطوة تستهدف تعزيز منظومة الوقف المستدام وتعظيم العوائد الاستثمارية للأصول الوقفية.

وقع المذكرة كل من سعادة فهد عبدالقادر القاسم المدير العام لهيئة الأوقاف وإدارة أموال القُصَّر – أوقاف أبوظبي، وأشرف علي موسليام المدير التنفيذي لمجموعة لولو، بحضور يوسف علي موسليام رئيس مجلس إدارة مجموعة لولو، ومعالي عبدالحميد محمد سعيد رئيس هيئة الأوقاف وإدارة أموال القُصَّر – أوقاف أبوظبي، ومعالي مغير خميس الخييلي الأمين العام لمؤسسة إرث زايد الإنساني.

وتأتي المذكرة ضمن فعاليات حملة وقف أم الإمارات للأيتام التي أطلقتها الهيئة مطلع شهر رمضان تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وبالتزامن مع عام الأسرة.

وبموجب المذكرة، ستقوم أوقاف أبوظبي بتوفير الأراضي اللازمة لإقامة المشاريع، فيما تتولى مجموعة لولو تطوير وتنفيذ مشاريع تجارية متنوعة على هذه الأراضي، بما يسهم في تحقيق عوائد مستدامة تدعم أهداف الهيئة في تنمية الأصول الوقفية وتعزيز أثرها الاجتماعي والاقتصادي.

وقال سعادة فهد عبدالقادر القاسم إن الاتفاقية تمثل نموذجاً متقدماً للشراكة بين القطاعين العام والخاص، من خلال توظيف الأصول الوقفية ضمن إطار استثماري مستدام يعزز كفاءتها ويضاعف أثرها التنموي، مشيراً إلى أن تطوير مشاريع تجارية على أراضٍ وقفية يسهم في ضمان استمرارية العوائد وتعظيم أثرها الاجتماعي عبر الأجيال.

وأضاف أن الهيئة تعمل على بناء منظومة وقفية أكثر نضجاً واستدامة، بما يواكب التوجهات الاقتصادية لإمارة أبوظبي ويدعم مستهدفات التنمية الشاملة.

من جانبه أكد يوسف علي موسليام أهمية الشراكة التي تعكس التزام القطاع الخاص بدعم المبادرات الوطنية ذات الأثر المستدام، مشيراً إلى أن تطوير مشاريع تجارية على أراضٍ وقفية يمثل نموذجاً للاستثمار المسؤول الذي يجمع بين الجدوى الاقتصادية وتحقيق قيمة مجتمعية طويلة الأمد.

وأوضح أن المشاريع المزمع تطويرها ستلتزم بأعلى معايير الجودة والكفاءة التشغيلية بما يعزز قدرتها على تحقيق عوائد مستقرة ومستدامة تسهم في دعم أهداف الوقف وتعزيز مساهمته في التنمية الاجتماعية.

وتمثل المذكرة جزءاً من جهود أوقاف أبوظبي الرامية إلى تطوير منظومة الوقف وفق نهج مؤسسي حديث قائم على الحوكمة والاستثمار المستدام، بما يضمن الحفاظ على الأصول الوقفية وتنميتها وتوجيه عوائدها لدعم المبادرات والبرامج ذات الأولوية.