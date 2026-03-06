"مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية" تنظم غداً سحوراً رمضانياً يجمع كبار المتبرعين ورجال الأعمال وقيادات مؤسسات إنسانية وخيرية دولية

دبي في 6 مارس/ وام/ تنظم مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية" غداً سحوراً رمضانياً على هامش مزاد "أنبل رقم" الخيري، الداعم لحملة "حد الحياة" لإنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعاً، والتي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، بالتزامن مع شهر رمضان الكريم، لجمع مليار درهم على الأقل يتم استثمارها في مكافحة جوع الأطفال في العالم.

ويحضر السحور الرمضاني، الذي يقام في فندق أرماني دبي في برج خليفة يوم 7 مارس الجاري حيث يتم تنظيم مزاد "أنبل رقم" الخيري، عدداً من كبار المتبرعين ورجال الأعمال والمؤسسات الإنسانية والخيرية الدولي. كما يشهد حضور نخبة من المانحين والشخصيات الدولية البارزة من رواد العمل الخيري وقادة قطاع الأعمال، وذلك بالتعاون مع سعادة بدر جعفر، المبعوث الخاص لوزير الخارجية لشؤون الأعمال والأعمال الخيرية، الذي يسهم في تعزيز التعاون بين قطاعات الأعمال والعمل الخيري لدعم المبادرات الإنسانية العالمية.

ويعزز هذا السحور، التفاعل مع حملة "حد الحياة" لإنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعاً، بما يساهم في تحقيق مستهدفاتها الإنسانية النبيلة، حيث تشهد الحملة منذ إطلاقها تدفق المساهمات عليها من مجتمع الإمارات، أفراداً ومؤسسات، في مشهد يعكس مدى رسوخ ثقافة البذل والعطاء في الإمارات.

ويتضمن مزاد "أنبل رقم" الخيري للأرقام المميزة الذي تنظمه مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية" بالتعاون مع "الإمارات للمزادات" وبدعم من هيئة الطرق والمواصلات بدبي و"&e" وشركة "دو"، عرض 29 رقماً مميزاً، منها 9 أرقام مميزة للوحات المركبات تابعة لــ"طرق دبي"، و10 أرقام هاتفية لـ "دو"، و 10 أرقام هاتفية لـ" &e".

ويشارك في فعاليات المزاد شخصيات بارزة من مختلف الفعاليات الاقتصادية ومؤسسات العمل الخيري والنفع العام وأصحاب الأيادي البيضاء الحريصين على دعم القضايا الإنسانية النبيلة كالتي تعمل عليها حملة "حد الحياة" لإنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعاً، التي تأتي بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، ومنظمة إنقاذ الطفل، ومؤسسة صندوق الاستثمار للأطفال، ومنظمة العمل ضد الجوع.

وتهدف حملة "حدّ الحياة" لإنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعاً، التي تنضوي تحت مظلة مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"، إلى توفير الغذاء وحماية الأطفال من الجوع وفق منهجية واضحة، إضافة إلى تعزيز قيم التراحم والتكافل والتعاطف، ومد يد العون للفئات الأكثر احتياجاً.

وتواصل حملة "حدّ الحياة" لإنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعاً استقبال المساهمات من المؤسسات والأفراد عبر 7 قنوات رئيسية، هي الموقع الإلكتروني المخصص للحملة www.edgeoflife.ae، ومركز الاتصال الخاص بالحملة على الرقم المجاني 8004999، كما يمكن المساهمة من خلال التحويل المصرفي لحساب الحملة (IBAN No: AE940340003708472909222) في مصرف الإمارات الإسلامي بالدرهم الإماراتي.

وتتيح حملة "حدّ الحياة" لإنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعاً إمكانية المساهمة بواسطة الرسائل النصية القصيرة SMS من خلال إرسال كلمة "حياة" أو " LIFE" عبر شبكتي "دو" و" e&" في الإمارات على الأرقام: 1034 للتبرع بـ 10 دراهم، و1035 للتبرع بـ 50 درهماً، و1036 للتبرع بـ 100 درهم، و1038 للتبرع بـ 500 درهم.

ويمكن المساهمة في حملة "حد الحياة" لإنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعاً من خلال تطبيق "دبي الآن DubaiNow"، تحت فئة "التبرعات".

كما يمكن المساهمة في الحملة عبر موقع YallaGive.com تحت فئة "التبرعات"، أو من خلال إنشاء محفظة خاصة للمؤسسات أو الأفراد على منصة دبي للمساهمات المجتمعية "جـــــــود" Jood.ae.