قمة شباب الأهلي والوحدة تتصدر مؤجلات الجولة الـ 16 من دوري أدنوك للمحترفين

دبي في 6 مارس/ وام/ تقام غدا ثلاث مباريات ضمن مؤجلات الجولة السادسة عشرة من دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم\ تتصدرها قمة شباب الأهلي والوحدة على استاد راشد بدبي.

وأقيمت حتى الآن 18 جولة ضمن المسابقة التي يتصدرها فريق العين برصيد 44 نقطة.

ويتطلع شباب الأهلي صاحب المركز الثاني برصيد 42 نقطة إلى استعادة صدارة جدول الترتيب، فيما يأمل الوحدة صاحب المركز الثالث برصيد 33 نقطة في الحفاظ على مكانته بين ثلاثي الصدارة.

والتقى شباب الأهلي مع الوحدة من قبل في 33 مباراة بالمسابقة، فاز في 13 منها، والوحدة في 6، وتعادلا في 14 مباراة.

وفي بقية المباريات يلتقي الشارقة مع دبا في استاد الشارقة، وبني ياس مع الوصل في ملعب بني ياس، وتقام جميع المباريات في تمام الساعة 9:30 مساء.