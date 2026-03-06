10 ملايين درهم من فاعل خير دعماً لحملة "وقف أم الإمارات للأيتام"

أبوظبي في 6 مارس/وام/ قدم فاعل خير مساهمة بقيمة 10 ملايين درهم دعماً لحملة "وقف أم الإمارات للأيتام" التي أطلقتها هيئة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر "أوقاف أبوظبي"، تحت رعاية صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بهدف توفير مصدر تمويل مستدام لرعاية الأيتام يضمن لهم مستقبلاً أكثر استقراراً، ويرتقي بجودة حياتهم بما يسهم في بناء مجتمع سليم ومتوازن.

تعكس هذه المبادرة روح التكافل المتجذّرة في مجتمع دولة الإمارات، وتجسّد التلاحم بين مختلف فئات المجتمع دعماً للفئات الأكثر احتياجاً وتؤكد أهمية الوقف بوصفه أداة تنموية مستدامة تسهم في تمكين الأيتام وتعزيز اندماجهم المجتمعي، بما ينسجم مع رؤية الدولة في ترسيخ الاستقرار الأسري والاستثمار في الإنسان باعتباره الركيزة الأساسية للتنمية الشاملة.

تجسد الحملة القيم والمبادئ النبيلة التي تدعمها سموّ الشيخة فاطمة بنت مبارك،"أم الإمارات" رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، وتشكّل في الوقت ذاته امتداداً لنهج العمل الخيري الذي تتبناه دولة الإمارات حتى أضحت قوة عالمية مشهودا لها في الجهود الإنسانية والتكافلية.