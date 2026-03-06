رئيس الدولة ورئيس الباراغواي يبحثان هاتفياً الاعتداءات الإيرانية ضد الإمارات وعدد من الدول الشقيقة وما تمثله من تهديد مباشر لأمن المنطقة واستقرارها

أبوظبي في 6 مارس/وام/ بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" خلال اتصال هاتفي تلقاه من فخامة سانتياغو بينيا رئيس جمهورية الباراغواي، الاعتداءات الإيرانية السافرة التي تستهدف أراضي دولة الإمارات وعدداً من الدول الشقيقة إضافة إلى مستجدات الأوضاع الإقليمية في ظل التصعيد العسكري وتداعياته الخطيرة على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي

وأعرب فخامته عن تضامن الباراغواي مع دولة الإمارات واستنكارها لما تتعرض له من اعتداءات تمثل انتهاكاً خطيراً لسيادتها وتهديداً مباشراً لأمن المنطقة واستقرارها.

من جانبه أعرب صاحب السمو رئيس الدولة عن شكره لفخامته لموقف الباراغواي الداعم لدولة الإمارات.

وأكد الجانبان ضرورة العودة إلى المسار السياسي والحلول الدبلوماسية تجنباً لمزيد من التصعيد الذي يهدد أمن المنطقة والعالم.