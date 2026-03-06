تتويج الفائزين بمنافسات كرة القدم والطائرة والسلة ببطولة الظفرة الرمضانية

الظفرة في 6 مارس/ وام/اختتمت بمدينة الظنة فعاليات بطولة الظفرة الرمضانية، التي نظمها نادي الظفرة الرياضي، بمشاركة 100 فريق في منافسات كرة القدم لفئتي الكبار والناشئين، والكرة الطائرة، وكرة السلة، والريشة الطائرة المختلطة.

وحصد فريق بروج لقب بطولة كرة القدم لفئة الكبار، بفوزه في المباراة النهائية على فريق بريمل 5-1، فيما حصد فريق تيتانس لقب بطولة كرة القدم لفئة الناشئين، بتفوقه على فريق لاسكار 2 - صفر.

وأسفرت منافسات الكرة الطائرة، عن فوز فريق الظنة بلقبها على حساب فريق جورخا وايرور 3-1، بينما تصدر فريق تمارو منافسات كرة السلة، بفوزه على فريق غانكم بنتيجة 72 - 56، وتوج فريق "إي بي إل" بلقب بطولة الريشة الطائرة المختلطة.

وأقيمت مراسم تتويج الفرق الفائزة بالمراكز الأولى وتسليم الكؤوس والميداليات، بحضور مسؤولي اللجنة المنظمة.