لاعبات مشاركات : منافسات الجوجيتسو في بطولة منصور بن زايد محطة نوعية لتمكين المرأة رياضيا

أبوظبي في 6 مارس/ وام/أكدت لاعبات مشاركات في منافسات الجوجيتسو ضمن بطولة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان الرمضانية – الوثبة 2026، أن المنافسة تسهم في تطوير قدرات المرأة الرياضية ، وتمكينها من المهارات التنافسية، والارتقاء بتطلعاتها للفوز بأفضل المراكز وحصد الميداليات.

وقالت اللاعبة العنود إبراهيم الحربي من نادي بني ياس وزن 48 كجم "الحزام البنفسجي"، إن البطولة التي اختتمت أمس كانت حماسية ومميزة من خلال المشاركة الكبيرة من مختلف الفئات وسط أجواء رمضانية محفزة، بما يعزز مهارات المرأة الإماراتية، ويدعم قدراتها التنافسية لتمثيل الدولة في البطولات الخارجية.

وأكدت اللاعبة شوق الظنحاني وزن 48 كجم لفئة الحزامين البني والأسود، أن البطولة شهدت مستويات قوية من المشاركات، للمنافسة على المراكز الأولى، وتأكيد الحضور الفاعل للمرأة الإماراتية في هذه اللعبة، وإظهار قوتها التنافسية وقدراتها العالية.

وأثنت الظنحاني على التنظيم المميز للبطولة، والأجواء العائلية الحماسية في الوثبة، والحضور الكبير لأولياء الأمور بهدف تشجيع أبنائهم على المشاركة في الفعاليات الرياضية المختلفة، وتوفير بيئة محفزة لممارسة الرياضة بمختلف أنواعها، آملة استمرار البطولة العام المقبل.

وعبرت اللاعبة زهرة الظاهري من نادي الجزيرة وزن 48 كجم "الحزام البنفسجي" عن سعادتها بإطلاق هذه البطولة لأول مرة، وسط أجواء رمضانية متميزة بحضور العائلات لمتابعة الفعاليات التي تشهدها الوثبة.

وذكرت أن لعبة الجوجيتسو أثبتت قدرات المرأة الإماراتية، وتحملها المسؤولية، وكشفت عن مهاراتها في الفنون القتالية، بفضل دعم القيادة الرشيدة لهذه الرياضة التي تطورت وأصبحت لها مكانتها العالمية من خلال البطولات التي تشهدها الدولة، معربة عن أملها في انضمام أكبر عدد من اللاعبات لممارسة تلك الرياضة الوطنية.