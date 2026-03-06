إسلامية دبي تكرم 20 فائزا بـ "تحدي مؤذن الفريج "

دبي في 6 مارس /وام/ كرمت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، 20 فائزا ضمن مبادرة "تحدي مؤذن الفريج"، في إطار مبادراتها المجتمعية خلال شهر رمضان المبارك تقديرا لتميّزهم في أداء الأذان وتمكينهم من رفعه في مساجد الأحياء طوال الشهر الفضيل في خطوة تجسّد حرص الدائرة على اكتشاف المواهب الناشئة ورعايتها وترسيخ حضور الشعائر الإسلامية في وجدان النشء وسلوكهم اليومي.

شهدت المبادرة مشاركة واسعة من الأطفال من مختلف مناطق الإمارة والذين أتيحت لهم فرصة إبراز قدراتهم الصوتية في أداء الأذان أمام لجنة متخصصة اختارت نخبة من الأصوات المتميزة لتتولى رفع الأذان في مساجد الفرجان.

وحرصت الدائرة على توزيع المشاركين على مساجد قريبة من مناطق سكناهم بما ييسّر عليهم أداء هذه الشعيرة ويعزز ارتباطهم بمسجد الفريج ويقوي الصلة بين النشء والمسجد في محيطهم المجتمعي.

وأكد عبدالله أبو بكر باصلعة مسؤول مبادرة مؤذن الفريج أن تكريم الفائزين في "تحدي مؤذن الفريج" يأتي تقديراً لالتزامهم ومثابرتهم وما أظهروه من تميز في أداء الأذان، موضحا أن إتاحة الفرصة لهم لرفع الأذان في مساجد الفرجان خلال شهر رمضان تمنحهم تجربة إيمانية واقعية تعزز ثقتهم بأنفسهم وتشجعهم على تطوير قدراتهم بما يؤهلهم ليكونوا مستقبلاً من أصوات المساجد وحَمَلة رسالتها في المجتمع.

ضمّت قائمة الفائزين في "تحدي مؤذن الفريج" كلا من محمد يوسف محمد، وخليفة يوسف خلفان المدحاني، وراشد خالد الكتبي، وأحمد محمد الخوري، وحارب محمد الفارسي، عبدالرحمن خالد إسماعيل، وحمدان عارف الشحي، وراشد سعيد المدحاني، وسعيد خالد عبيد، وحمدان محمد حسن، محمد خالد الفلاسي ،عبدالعزيز محبوب علي، هزاع بدر النقبي، سعود أبو بكر سعد، عبدالرحمن محمد علي، حمدان فهد محمد، عبدالملك محمد حسن، عبدالله الوليد الهاجري، صقر عمر عبدالواحد، ومايد بخيت المهيري، حيث جرى تكريمهم تقديرا لتميزهم في الأداء.