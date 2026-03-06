حاكم عجمان وولي عهده يستقبلان وزير العدل والمهنئين برمضان

عجمان في 6 مارس /وام/ استقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، في قصر الزاهر، جموع المهنئين بمناسبة شهر رمضان الكريم.

فقد تقبل سموهما التهاني بهذه المناسبة الفضيلة، من معالي عبد الله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، ووفد من كلٍّ من دائرة عجمان الرقمية، ودائرة الشؤون القانونية لحكومة عجمان، ومركز عجمان للإحصاء، وأعيان ووجهاء القبائل، وعدد من المواطنين والمقيمين بالدولة، الذين أعربوا عن خالص التهاني والتبريكات بحلول الشهر المبارك، سائلين المولى جلَّ وعلا أن يعيده على سموهما بموفور الصحة ودوام العافية، وعلى قيادة وشعب دولة الإمارات، والأمتين العربية والإسلامية باليُمن والبركة، والسلام والرخاء.

حضر الاستقبالات الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة السياحة والثقافة والإعلام، والشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين.