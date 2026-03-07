مقتل 15 مسلحا بعمليتين أمنيتين جنوب غرب باكستان

إسلام آباد في 7 مارس/وام/ أعلن الجيش الباكستاني اليوم مقتل ما لا يقل عن 15 مسلحا في عمليتين أمنيتين منفصلتين بإقليم "بلوشستان" جنوب غرب باكستان.

و قال الجيش الباكستاني في بيان له إن قوات الأمن قامت بعملية استخباراتية في منطقة "هارناي" بإقليم "بلوشستان" بناء على بلاغات بوجود مسلحين وتمكنت من مداهمة المخبأ وأسفرت الاشتباكات العنيفة عن مقتل 12 مسلحا.

وأضاف البيان أن العملية الأخرى نفذت في منطقة "بسيمة" بإقليم "بلوشستان" بعدما رصدت القوات وجود مسلحين وبعد تبادل كثيف لإطلاق النار قتل ثلاثة مسلحين فيما تم العثور على أسلحة وذخائر بحوزة القتلى.

-خلا-