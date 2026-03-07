محافظ المصرف المركزي: الإرث الإنساني للشيخ زايد نموذج خالد في وجدان الوطن والعالم

أبوظبي في 7 مارس /وام/ أكد معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، أن الإرث الإنساني للوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، يظل نبراساً حياً ونموذجاً خالداً في وجدان الوطن والعالم، ومحركاً أساسياً لمنظومة العطاء والخير التي تقوم عليها نهضة دولة الإمارات الشاملة.

وقال معاليه، في تصريح له بمناسبة يوم زايد للعمل الإنساني: "نجسد اليوم رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد

آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في ترسيخ قيم التسامح والتراحم، وتحويل العمل الإنساني إلى منهجية مستدامة تعزز مكانة الدولة مركزا رياديا عالميا يسعى لرقي البشرية وازدهار المجتمعات".

وأضاف معاليه أنه في هذه المناسبة الغالية، نجدد العهد والوفاء لنهج "زايد الخير"، مؤكدين التزامنا بتطوير مبادرات استراتيجية تُعمّق الأثر الإنساني لدولة الإمارات، وتُرسّخ روح المسؤولية المجتمعية، لتظل دولتنا نموذجاً عالمياً ملهماً في صناعة الأمل وخدمة الإنسان أينما كان.