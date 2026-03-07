الدفاعات الجوية الإماراتية تتعامل مع 15 صاروخا باليستيا و 119 طائرة مسيرة

أبوظبي في 7 مارس/وام/ رصدت الدفاعات الجوية الإماراتية اليوم 16 صاروخا باليستيا تم تدمير 15 صاروخا باليستيا منها فيما سقط صاروخ باليستي واحد في البحر.. في حين تم رصد 121 طائرة مسيرة وتم اعتراض 119 طائرة منها بينما سقطت طائرتان مسيرتان في أراضي الدولة.

ومنذ بدء الاعتداء الإيراني السافر تم رصد 221 صاروخاً باليستياً، حيث تم تدمير 205 صواريخ باليستية في حين سقط 14 منها في مياه البحر، وسقط صاروخان على أراضي الدولة.

وتم أيضا رصد 1305 طائرات مسيرة إيرانية واعتراض 1229 منها، فيما وقعت 76 مسيرة داخل أراضي الدولة في حين تم رصد وتدمير 8 صواريخ جوالة.

وخلفت هذه الاعتداءات 3 حالات وفاة من الجنسية الباكستانية والنيبالية والبنغلادشية، و112 حالة إصابة بسيطة من الجنسية الإماراتية، المصرية، الإثيوبية، الفلبينية، الباكستانية، الإيرانية، الهندية، البنغلادشية، السيرلانكية، الأذربيجانية، اليمنية، الأوغندية، الإرتيرية، اللبنانية، الأفغانية، البحرينية، جزر القمر والتركية.

وتؤكد وزارة الدفاع أنها على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أية تهديدات والتصدي بحزم لكل ما يستهدف زعزعة أمن الدولة، وبما يضمن صون سيادتها وأمنها واستقرارها ويحمي مصالحها ومقدراتها الوطنية.