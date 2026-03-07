تواصل منافسات “تحدي حفيت الرياضي” بمدينة العين

العين في 7 مارس /وام/ تواصلت منافسات “تحدي حفيت الرياضي” الذي تحتضنه مدينة العين خلال شهر رمضان المبارك.

وشهد اليوم السادس عشر من البطولة إقامة عدد من النهائيات في بطولتي كرة الطاولة والريشة الطائرة للسيدات.

ففي بطولة كرة الطاولة توجت اللاعبة الأردنية براء وديان باللقب بعد فوزها في المباراة النهائية على جايمي يانغا بنتيجة 3-1، فيما حصدت يارا الدماسي المركز الثالث بعد تفوقها على جينيت رودريغيز بالنتيجة ذاتها.

وفي بطولة الريشة الطائرة للسيدات، أحرزت نوراني راتو أزهرا المركز الأول بعد أداء مميز طوال منافسات البطولة، بينما حلت سرييوكثا سريجيث في المركز الثاني، وجاءت أشالا راهول في المركز الثالث.

وسجل الموقع الرسمي للبطولة نشاطاً رقمياً لافتاً خلال فترة زمنية قياسية لم تتجاوز ثلاثة أسابيع، إذ تجاوز إجمالي العمليات التقنية المرتبطة بالمنافسات أكثر من 1.7 مليون عملية على الخادم، شملت تسجيل اللاعبين، وإدخال النتائج، وتحديث الجداول والبيانات الخاصة بالبطولات.

وتخطى عدد الزيارات المتكررة للموقع لمتابعة النتائج والجداول والتحديثات اليومية 80 ألف زيارة، ما يعكس حجم التفاعل الجماهيري والاهتمام المتزايد بمتابعة منافسات البطولة.

وفي إطار توثيق النسخة الحالية، أعدت اللجنة العليا المنظمة كتيباً توثيقياً شاملاً بإشراف اللجنة الإعلامية، يستعرض الجوانب التنظيمية والفنية والإعلامية للبطولة، إلى جانب أبرز المحطات والنجاحات التي حققتها النسخة الحالية، مدعوماً بالصور والمواد التوثيقية التي تعكس حجم الحدث واتساع قاعدة المشاركة فيه.

وساهمت فعاليات “تحدي حفيت الرياضي”، في ترسيخ مكانتها كإحدى أبرز الفعاليات الرياضية المجتمعية في مدينة العين خلال شهر رمضان الفضيل من خلال تنوع البطولات واتساع قاعدة المشاركة، إلى جانب الأجواء الرمضانية التي تجمع بين الرياضة والتفاعل المجتمعي.

ومن المنتظر أن تنطلق مساء اليوم منافسات نهائي سباق الدراجات الهوائية، التي تعد من أبرز الفعاليات في ختام الحدث الرياضي المجتمعي.