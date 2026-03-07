وزير الثقافة: "يوم زايد للعمل الإنساني" يجسد نهجا وطنيا متجذرا في العطاء

أبوظبي في 7 مارس / وام / أكد معالي الشيخ سالم بن خالد القاسمي وزير الثقافة أن "يوم زايد للعمل الإنساني" يمثل نموذجا إماراتيا رائدا في العطاء، يستلهم القيم التي أرساها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، متخذاً منها أساسا لمسيرة الدولة.

وأشار معاليه في تصريح له بهذه المناسبة إلى أن ثقافة العطاء ليست مبادرات موسمية، بل جزءا أصيلا من هويتنا الوطنية، ونهج مستمر تتوارثه الأجيال.

وقال معاليه : "إن إرث زايد الإنساني لم يقتصر على المبادرات الإنسانية فحسب، بل تجاوز ذلك ليؤسس لمدرسة فكرية وثقافية متكاملة، جعلت من العمل الإنساني نهج حياة وثقافة مجتمعية أصيلة وأثبت الوالد المؤسس أن القيم حين تقترن بالفعل تصبح نهجًا راسخًا يعكس مكانة دولة الإمارات.

وأضاف أن وزارة الثقافة تعكل وفق رؤية استراتيجية تهدف إلى ترسيخ قيم العطاء والتسامح والتعاضد المجتمعي، من خلال برامج وفعاليات نوعية تسلط الضوء على الإرث الثقافي والتراثي للمغفور له الشيخ زايد، الذي أسس مدرسة العطاء التي انطلقت من دولة الإمارات إلى العالم حاملة معها قيم الخير والإرادة الثابتة باتجاه رعاية الإنسان ودعمه أينما وجِد، وهو ما جعل الإمارات في صدارة دول العالم مساهمةً في مجالات العمل الإنساني".