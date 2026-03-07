مدير مالية عجمان: يوم زايد للعمل الإنساني يجسّد رسالة الإمارات في العطاء

عجمان في 7 مارس/وام/ أكد سعادة مروان أحمد آل علي، مدير عام دائرة المالية في عجمان، أن يوم زايد للعمل الإنساني مناسبة ملهمة تستحضر فيها دولة الإمارات القيم الإنسانية التي أرساها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والتي جعلت من العطاء والتكافل نهجاً ثابتاً في مسيرة الدولة.

وقال سعادته في تصريح بهذه المناسبة إن يوم زايد للعمل الإنساني ليس مجرد مناسبة وطنية فقط، بل تجديدٌ للعهد على مواصلة رسالة الخير التي أطلقها الشيخ زايد، والتي جعلت من دولة الإمارات رمزاً عالمياً للعمل الإنساني والتنموي.

وأضاف أن الشيخ زايد، طيب الله ثراه، رسخ نموذجاً فريداً في العمل الإنساني يقوم على قيم الرحمة والتكافل والتضامن، وهو النهج الذي تواصل دولتنا السير عليه، اليوم، عبر مبادرات إنسانية وتنموية تمتد آثارها إلى مختلف أنحاء العالم، مشيراً إلى أن المؤسسات الحكومية في دولة الإمارات تستلهم من إرث الشيخ زايد هذه القيم النبيلة في مختلف مجالات عملها، بما يعزز ثقافة المسؤولية المجتمعية ويكرّس العمل الإنساني جزءا أصيلا من منظومة التنمية المستدامة.