موزة بنت مبارك : بناء الأسرة المستقرة تصدر الأولويات الوطنية للقائد المؤسس

أبوظبي في 7 مارس / وام / أكدت الشيخة الدكتورة موزة بنت مبارك بن محمد آل نهيان رئيسة مجلس إدارة مؤسسة المباركة أن بناء الأسرة الإماراتية المتماسكة المستقرة تصدر أجندة الأولويات الوطنية للمغفور له الوالد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه والذي حرص على توفير البيئة المعززة لبناء الأسرة بإعتبارها اللبنة الأولى في المجتمع.

وقالت الشيخة الدكتورة موزة بنت مبارك بن محمد آل نهيان في تصريح لها بمناسبة يوم زايد للعمل الإنساني إن هذا اليوم يعد مناسبة وطنية تجسد حرص صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله على مواصلة نهج "زايد الخير" في العطاء الإنساني والعمل الخيري الذي جعل من دولة الإمارات العربية المتحدة نموذجاً في صدارة الدول المانحة للمساعدات التنموية المستدامة ، وذلك بشهادة المنظمات الدولية المتخصصة.

وقالت الشيخة الدكتورة موزة بنت مبارك إن احتفاء هذا العام يأتي متزامناً مع " عام الأسرة " وهو ما يعكس استمرار نهج القائد المؤسس وإرثه الوطني المستدام الذي تواصل قيادتنا الرشيدة السير على نهجه ، فقد آمن " زايد الخير " بأهمية بناء الأسرة الإماراتية المتماسكة المعتزة بهويتها الوطنية وقيمها وتقاليدها الأصيلة ، وهنا نستذكر بكل الفخر والاعتزاز الدور الرائد لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك " أم الإمارات"رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الاسرية التي ساندت القائد المؤسس " طيب الله ثراه" في تحقيق هذه الرؤية لتمكين المرأة وتعليمها ورعايتها وفتح آفاق المشاركة المجتمعية أمامها لخدمة الوطن والقيام بدورها وأداء رسالتها في بناء الأجيال.

وأكدت رئيسة مجلس إدارة مؤسسة المباركة أن رسالة وأهداف المؤسسة وبرامجها المجتمعية تنطلق دائماً من رؤية القائد المؤسس ونهجه المستدام في تحقيق التلاحم المجتمعي عبر منظومة متكاملة من المبادرات والبرامج التدريبية والتوعوية التي تستهدف النشء وفئات الشباب من الجنسين في إطار شامل يترجم رؤية قيادتنا الرشيدة بشأن ترسيخ ثقافة العمل التطوعي المستدام ، حيث دشنت المؤسسة مبادرات توعوية وتدريبية تركت أثرها الإيجابي في نفوس المشاركين.

وقالت الشيخة الدكتورة موزة بنت مبارك إن "إرث زايد" سيظل حيّا في نفوسنا كافة وسينمو كل يوم معززاً نموذجه في العطاء الإنساني وأياديه البيضاء التي استهدفت الإنسان دون تمييز بسبب لون أو دين أو قومية أو لغة وبرعاية قيادتنا الرشيدة يزدهر العطاء الإنساني حاملاً قيم وتقاليد مجتمع الإمارات للعالم كافة، رحم الله الوالد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان " طيب الله ثراه "وأسكنه فسيح جناته".