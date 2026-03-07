المركز الدولي للزراعة الملحية: الشيخ زايد أرسى نهجاً راسخاً في مجالات العمل الإنساني

دبي في 7 مارس / وام / قالت الدكتورة طريفة الزعابي، المدير العام لـ المركز الدولي للزراعة الملحية، إن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، آمن رغم التحديات المناخية القاسية وشح الموارد المائية بأن الزراعة تمثل أساس الاستقرار والازدهار وبناء الحضارات وعبّر عن هذه القناعة في قوله الخالد: «أعطوني زراعة أضمن لكم حضارة».

وأضافت طريفة الزعابي في تصريح لها بمناسبة «يوم زايد للعمل الإنساني» :" في هذا اليوم نستحضر بكل فخر وتقدير الإرث الإنساني الخالد للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، القائد المؤسس لدولة الإمارات الذي أرسى برؤيته الحكيمة نهجاً راسخاً في التنمية المستدامة والعمل الإنساني وخدمة المجتمعات.

وأكدت أن هذه الرؤية تظل في المركز الدولي للزراعة الملحية (إكبا) مصدر إلهام للعمل على تطوير حلول علمية مبتكرة تعزز الزراعة المستدامة وتسهم في دعم الأمن الغذائي وبناء قدرة المجتمعات على الصمود في البيئات الجافة والمالحة في دولة الإمارات وخارجها.