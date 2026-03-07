طقس الغد غائم جزئياً مع احتمال سقوط أمطار خفيفة

أبوظبي في 7 مارس/وام/ توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا غائما جزئياً إلى غائم أحياناً مع احتمال سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق الغربية، الساحلية والجزر، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

والرياح شمالية غربية – شمالية شرقية / 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س والخليج العربي يكون متوسطا إلى خفيف الموج ويحدث المد الأول عند الساعة 16:19 والمد الثاني عند 04:07 الجزرالأول عند الساعة 10:03 والجزر الثاني عند الساعة 21:40 .. ويكون بحر عمان خفيف الموج ويحدث المد الأول عند الساعه 13:15 والمد الثاني عند الساعة 00:06 والجزر الأول عند الساعة 18:18 الجزر الثاني عند الساعة 07:04

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 28 21 65 30

دبي 29 21 70 30

الشارقة 29 20 80 35

عجمان 28 22 80 40

أم القيوين 28 18 90 30

رأس الخيمة 30 17 60 20

الفجيرة 27 22 75 15

العـين 30 18 45 10

ليوا 30 17 65 10

الرويس 25 19 90 40

السلع 25 17 90 45

دلـمـا 24 21 90 70

طنب الكبرى / الصغرى 24 21 85 30

أبو موسى 25 21 85 30