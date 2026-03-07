"إسلامية الشارقة" تنظم نحو 15 ألف درس ومحاضرة خلال النصف الأول من رمضان

الشارقة في 7 مارس / وام / نظمت دائرة الشؤون الإسلامية في الشارقة نحو 14 ألفاً و850 درساً ومحاضرة في مساجد الإمارة خلال النصف الأول من شهر رمضان المبارك، في إطار خطتها الشاملة لتعزيز الوعي الديني وترسيخ القيم الإيمانية.

وتزامناً مع هذا النشاط المكثف، استقبل مركز الإفتاء التابع للدائرة 1850 استفساراً شرعياً عبر الهاتف المجاني (8001441)، تلبيةً للإقبال المتزايد من الجمهور على البرامج الدينية والفقهية.

وامتدت جهود الدائرة لتشمل مختلف فئات المجتمع ومؤسساته؛ حيث قدمت 40 محاضرة في الدوائر الحكومية تناولت أثر العبادة في تهذيب السلوك الوظيفي، إلى جانب تخصيص 95 مسجداً لتنظيم دروس بلغات متعددة، منها الإنجليزية والأردية والماليبارية، لإيصال الرسالة الدينية للجاليات غير العربية، وركزت الدروس العامة على أحكام الصيام وفضل العمل الخيري، مستمدة مادتها من كتاب الدائرة "الدرر البهية في الدروس الرمضانية".

وعلى الصعيد الرقمي والإعلامي، عززت الدائرة حضورها بمواكبة التحول الرقمي عبر تقديم 30 محاضرة في بث مباشر، ونشر 30 مقطعاً مرئياً عبر حساباتها وتطبيق "واتساب".

كما عقدت شراكات مع المؤسسات الإعلامية المحلية لبث حزمة من البرامج التوعوية، أبرزها "فتاوى" و"طوبى الرمضاني" و"الريح المرسلة" و"آيات وتلاوات" عبر قنوات وإذاعة الشارقة، وبرنامج "فضل الأدعية" على قناة الوسطى من الذيد، إضافة إلى "ومضات رمضانية" بالتعاون مع منصة "الشارقة 24".