محمد بن فيصل بن سلطان القاسمي: يوم زايد للعمل الإنساني مناسبة وطنية لتعزيز قيم العطاء والخير والتكافل

الشارقة في 7 مارس / وام / أكد الشيخ محمد بن فيصل بن سلطان القاسمي، رئيس مجلس إدارة البنك العربي المتحد، أن يوم زايد للعمل الإنساني يُعد محطة وطنية ملهمة نستعيد من خلالها القيم النبيلة التي أرسى أسسها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والذي جعل من العمل الإنساني ركناً محورياً في مسيرة بناء دولة الإمارات وفي رسالتها الحضارية تجاه الإنسانية.

وقال الشيخ محمد بن فيصل بن سلطان القاسمي إن هذه المناسبة تجسد الإرث الإنساني العميق الذي خلفه القائد المؤسس، حيث أرسى ثقافة العطاء والتكافل وجعلها جزءاً أساسياً من هوية المجتمع الإماراتي، حتى أصبحت الإمارات اليوم نموذجاً عالمياً في المبادرات الإنسانية والتنموية التي يمتد أثرها إلى مختلف أنحاء العالم، بدعم من القيادة الحكيمة للدولة التي تواصل السير على نهج زايد الخير في خدمة الإنسان وتعزيز العمل الإنساني.

وأضاف أن إحياء يوم زايد للعمل الإنساني يعكس التزام المجتمع الإماراتي بمواصلة هذا المسار النبيل، والعمل على ترسيخ قيم المسؤولية المجتمعية والتكافل الإنساني، مؤكداً أن المؤسسات الوطنية، بما في ذلك القطاع المصرفي، تلعب دوراً بارزاً في دعم المبادرات المجتمعية والتنموية، تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة التي تضع الإنسان في مقدمة أولوياتها.

وأكد الشيخ محمد بن فيصل بن سلطان القاسمي أن نهج زايد في العطاء شكل رؤية متكاملة أسست لمسيرة رائدة من العمل الخيري والتنموي، وهي مسيرة تواصلها القيادة الحكيمة من خلال دعمها الدائم للمبادرات والمشاريع الإنسانية التي تسهم في تحسين حياة المجتمعات وتعزيز التنمية المستدامة.

وقال إن ذكرى يوم زايد للعمل الإنساني ستظل دافعاً متجدداً لتعزيز الجهود في ميادين العمل الخيري والتطوعي وترسيخ ثقافة العطاء في المجتمع، بما يعزز مكانة الإمارات كواحدة من أبرز الدول الداعمة للعمل الإنساني عالمياً.