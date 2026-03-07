سهيل المزروعي: يوم زايد للعمل الإنساني رسالة إماراتية راسخة في العطاء

أبوظبي في 7 مارس / وام / أكد معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، أن يوم زايد للعمل الإنساني يعد مناسبة وطنية نستذكر خلالها الإرث الإنساني للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي أسس مدرسة فريدة في مجال العمل الإنساني، مشيرا إلى أن نهج الوالد المؤسس، رحمه الله، جعل العطاء قيمة وطنية راسخة في مسيرة دولة الإمارات وتطور هويتها الحضارية.

وقال معاليه إن دولة الإمارات، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وأصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، تواصل تعزيز مكانتها كنموذج عالمي في العمل الإنساني والتنموي من خلال مبادرات مستدامة تجمع بين الإغاثة الفورية ودعم مسارات التنمية طويلة المدى في مختلف دول العالم.

ولفت معاليه إلى أن هذا النهج الإنساني يتوافق مع أهداف عام الأسرة، الذي يعزز قيم التلاحم والتكافل والمسؤولية المجتمعية، باعتبار الأسرة النواة الأساسية للعطاء والحاضنة الطبيعية للقيم الإنسانية التي وضع أسسها الوالد المؤسس، لتكون عنصراً محورياً في بناء المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة.

وأضاف معاليه أن جهود الإمارات الإنسانية تشمل دعم قطاعات الصحة والتعليم والأمن الغذائي والبنية التحتية، بالإضافة إلى الاستجابة السريعة للأزمات والكوارث، مما يعكس التزام الدولة الراسخ بالتضامن الدولي وتعزيز الاستقرار والتنمية المستدامة.

وأكد معاليه أن إحياء يوم زايد للعمل الإنساني يمثل تجديداً للعهد بمواصلة درب العطاء، وترسيخ ثقافة التطوع والمسؤولية المجتمعية.