"استشاري الشارقة": يوم زايد للعمل الإنساني يعكس ريادة الإمارات في العطاء العالمي

الشارقة في 7 مارس / وام / أكدت سعادة حليمة حميد العويس، رئيسة المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، أن يوم زايد للعمل الإنساني يمثل مناسبة وطنية لتجديد قيم الخير والتضامن التي أرسى دعائمها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في وجدان شعب الإمارات، مشيرة إلى أن هذه القيم أصبحت نهجاً راسخاً يوجه مسيرة الدولة في خدمة الإنسان وتعزيز العمل الإنساني على الصعيدين المحلي والعالمي.

وأضافت أن يوم زايد للعمل الإنساني يشكل منصة لإبراز المبادرات الإنسانية التي تنفذها دولة الإمارات في مختلف أنحاء العالم، مستمدة من إرث زايد الإنساني الذي يواصل إلهام الأجيال لتبني قيم العطاء والبذل ومساعدة المحتاجين.

وأوضحت أن الاستقرار والأمن الذي تنعم به الدولة اليوم يعكس حكمة القيادة الرشيدة وحرصها المستمر على تأمين مقومات الحياة الكريمة والطمأنينة لجميع المقيمين على أرضها، مؤكدة أن الإمارات ستظل واحة أمان في جميع الظروف، إذ تواصل مؤسساتها وقطاعاتها الحيوية أداء دورها بكفاءة، بما يضمن استمرار الأعمال وحماية المجتمع وتعزيز رفاه السكان.

من جهته، قال سعادة راشد عبدالله بن هويدن، نائب رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، إن يوم زايد للعمل الإنساني يتجاوز كونه مناسبة سنوية ليجسد رؤية الإمارات في نشر الخير والتكافل الاجتماعي، ويجدد الالتزام بمواصلة الدعم والمساعدة للمحتاجين، مشيراً إلى أن المبادرات التي تطلقها الدولة تعكس حرص القيادة على ترسيخ ثقافة العمل الإنساني في نفوس الشباب والمجتمع، مما جعل الإمارات نموذجاً عالمياً يحتذى به في مجالات العطاء والمساندة الإنسانية.

وأكدت سعادة ميره خليفة المقرب، الأمين العام للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، أن يوم زايد للعمل الإنساني يمثل محطة لتقدير الجهود الإنسانية التي بذلتها الإمارات على مدى العقود الماضية، وتجديد الالتزام برسالة الخير التي غرسها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

وأشارت إلى أن المبادرات والبرامج الإنسانية التي تنفذها دولة الإمارات محلياً ودولياً تبرز التزام الدولة الثابت بقيم الرحمة والتضامن، مؤكدة أن شعارها العطاء بلا حدود، وأن هذا اليوم يعزز مكانة الإمارات كرمز عالمي في مجال العطاء والعمل الإنساني.