البرلمان العربي للطفل: يوم زايد للعمل الإنساني يؤكد ريادة الإمارات في الدعم الإنساني

الشارقة في 7 مارس / وام / أكد سعادة أيمن عثمان الباروت، الأمين العام للبرلمان العربي للطفل، أن يوم زايد للعمل الإنساني، الذي يصادف التاسع عشر من شهر رمضان كل عام، يمثل مناسبة وطنية وإنسانية تجدد فيها دولة الإمارات العربية المتحدة التزامها بالعمل الإنساني وتقديم الدعم لكل محتاج، مستلهمة في ذلك إرث المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي أسس نهج العمل الإنساني وجعله ركيزة أساسية في مسيرة الدولة.

وأوضح الباروت أن هذه المناسبة تجسد الدور الإنساني البارز لدولة الإمارات على الصعيد الدولي، حيث تواصل تنفيذ المبادرات الإغاثية والتنموية في مختلف أنحاء العالم، ضمن رؤية إنسانية شاملة تهدف إلى تخفيف معاناة الشعوب المتضررة ومساندة المجتمعات التي تواجه الأزمات والكوارث.

وأشار إلى أن الجهود الإنسانية التي تقودها الإمارات اليوم مستمرة بزخم متجدد، مما يؤكد أهمية الوقوف إلى جانب الشعوب المتضررة وبناء جسور التضامن الإنساني معها، وقد انعكس ذلك في العديد من المبادرات والمواقف الداعمة للأشقاء والأصدقاء حول العالم.

وأضاف أن يوم زايد للعمل الإنساني يمثل امتداداً لمسيرة المبادرات الخيرية والإنسانية التي أطلقتها الإمارات منذ تأسيسها، وأسهمت في ترسيخ مكانتها كواحدة من الدول الرائدة عالمياً في العمل الإنساني والإغاثي، مؤكداً أن هذا النهج يعكس قيماً أصيلة قائمة على الرحمة والتكافل وتعزيز الخير بين الشعوب.