عبد الرحمن العور: إرث زايد في العمل الإنساني ركيزة مسيرة الدولة التنموية

أبوظبي في 7 مارس / وام / أكد معالي الدكتور عبدالرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين ووزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، أن يوم زايد للعمل الإنساني يمثل محطة وطنية متجددة نستذكر فيها القيم الإنسانية الأصيلة التي رسخها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في وجدان أبناء دولة الإمارات، وجعل منها نهجاً مؤسسياً مستداماً يمتد أثره إلى جميع جوانب الحياة.

وقال معاليه إن إرث الشيخ زايد، طيب الله ثراه، في العمل الإنساني والخيري يشكل دعامة رئيسية في مسيرة التنمية بالدولة، حيث تواصل دولة الإمارات، بدعم القيادة الرشيدة، تعزيز مكانتها نموذجاً عالمياً في العمل الإنساني والتنمية المستدامة عبر مبادرات ومشاريع نوعية تسهم في تعزيز الكرامة الإنسانية ودعم الفئات الأكثر احتياجاً.

وأضاف معاليه أن القيم التي غرسها الوالد المؤسس في التكافل والتراحم والتضامن المجتمعي أصبحت اليوم مرجعاً أساسياً لسياسات وبرامج الدولة في مجالات العمل والتعليم والتنمية البشرية، بما يساهم في بناء مجتمع متماسك واقتصاد مستدام يقوم على تمكين الإنسان وحفظ كرامته.

وشدد معاليه على أن يوم زايد للعمل الإنساني لا يمثل مناسبة سنوية فحسب، بل هو دعوة متجددة لكل فرد ومؤسسة في المجتمع لمواصلة مسيرة العطاء وتجسيد القيم الإنسانية من خلال مبادرات عملية تحدث أثراً إيجابياً مستداماً داخل الدولة وخارجها.