دبي للثقافة: يوم زايد للعمل الإنساني يرسخ مكانة الإمارات مركزاً عالمياً للعطاء

دبي في 7 مارس / وام / أكدت هيئة الثقافة والفنون في دبي أن يوم زايد للعمل الإنساني يعد مناسبة وطنية بارزة تستحضر قيم العطاء والتسامح الراسخة التي تأسست عليها دولة الإمارات، وتسهم في تعزيز مكانتها كمركز عالمي للعمل الخيري والإنساني، كما يعكس هذا اليوم النهج الإنساني الذي أرساه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، "طيب الله ثراه"، والذي أصبح جزءاً أساسياً من هوية الدولة ومسيرتها التنموية.

وأوضحت الهيئة أن هذه المناسبة تُعد محطة مهمة في مسيرة الوطن، حيث يتم استحضار إرث القائد المؤسس الذي مثل رمزاً متجدداً للعطاء والعمل الإنساني، فقد آمن الشيخ زايد بأهمية الاستثمار في الإنسان باعتباره أساس الحضارة وركيزة التقدم والثروة الحقيقية للوطن، وكرّس حياته لخدمة الإنسان وتعزيز ثقافة التكافل والتضامن في المجتمع، مما ساهم في ترسيخ قيم الخير والتعاون بين جميع أفراده.

وأشارت الهيئة إلى أن دولة الإمارات تواصل من خلال مبادراتها الإنسانية ومشاريعها التنموية والخيرية توطيد جسور التضامن مع شعوب العالم كافة، وتعزيز حضورها على الساحة الدولية كنموذج رائد في العمل الإنساني والعطاء المستدام، مستندة في ذلك إلى رؤية القيادة الرشيدة التي جعلت العمل الخيري والإنساني جزءاً محورياً في توجهات الدولة التنموية ورسالتها الحضارية.

وأكدت الهيئة أن الاحتفاء بهذه المناسبة يعكس الالتزام الدائم بغرس قيم الخير والتآخي في نفوس أفراد المجتمع، وتعزيز ثقافة العمل التطوعي، وترسيخ رسالة الإمارات الإنسانية القائمة على التسامح والتعايش والاحترام المتبادل، بما يسهم في بناء مجتمع متماسك يواصل مسيرة العطاء ويجسد المبادئ الإنسانية التي رسخها الآباء المؤسسون.