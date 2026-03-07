مجلس الشارقة للتعليم العالي: "يوم زايد للعمل الإنساني" يجسد قيم العطاء والتنمية المستدامة

الشارقة في 7 مارس / وام / أكدت الدكتورة عائشة محمد بوخاطر الشامسي، الأمين العام لمجلس الشارقة للتعليم العالي والبحث العلمي، أن "يوم زايد للعمل الإنساني" يعد مناسبة وطنية راسخة نستذكر فيها الإرث الإنساني الكبير للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي جعل من العطاء أساساً ثابتاً لدولة الإمارات، وأسس لعمل إنساني قائم على الرحمة والتسامح وخدمة الإنسان أينما كان.

وأشارت الشامسي إلى أن هذه المناسبة التي توافق التاسع عشر من رمضان من كل عام، تجسد القيم النبيلة التي غرسها الشيخ زايد في وجدان أبناء الوطن، مؤكدة أن مسيرته الإنسانية لم تكن جهداً عابراً، بل رؤية شاملة جعلت من العمل الإنساني مسؤولية وطنية دائمة ورسالة حضارية تتجاوز الحدود الجغرافية والثقافية.

وأضافت أن الشيخ زايد، رحمه الله، كان يؤمن بأن بناء الإنسان هو الأساس في بناء الأوطان، وأن الاستثمار في التعليم والمعرفة هو السبيل الأمثل لتمكين المجتمعات وصون كرامتها وتعزيز استقرارها، ومن هذا المنطلق فإن التعليم والبحث العلمي يشكلان امتداداً طبيعياً لنهجه الإنساني، باعتبارهما دعامة أساسية للتنمية الشاملة والمستدامة.

وأوضحت الدكتورة عائشة بوخاطر أن مجلس الشارقة للتعليم العالي والبحث العلمي يستلهم من هذه المناسبة حافزاً متجدداً لتعزيز دوره في تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي في الإمارة، وترسيخ معايير الجودة والتميز، ودعم بيئة بحثية تعزز الابتكار وخدمة المجتمع، بما يعكس القيم الإنسانية التي أرساها القائد المؤسس.