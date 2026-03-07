"أوقاف دبي": إرث زايد الإنساني نموذج عالمي في البذل وخدمة الإنسان

دبي في 7 مارس / وام / أكد سعادة علي محمد المطوع، الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر في دبي، أن "يوم زايد للعمل الإنساني" يعد مناسبة سنوية ملهمة لاستذكار إرث العطاء والقيم النبيلة التي أرسى دعائمها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في مجالات الخير والبذل وخدمة الإنسان في كل مكان.

وقال إن دولة الإمارات تواصل السير على نهج القائد المؤسس في ترسيخ ثقافة العمل الخيري والإنساني وتحويل هذه القيم إلى مبادرات ومشاريع مستدامة تعزز التكافل المجتمعي وتسهم في دفع مسيرة التنمية الإنسانية.

وأوضح المطوع أن "أوقاف دبي" تستلهم رؤيتها في تنمية الأوقاف وتعزيز دورها المجتمعي من إرث الشيخ زايد، عبر إطلاق المبادرات الوقفية وبناء شراكات مجتمعية تحقق أثراً مستداماً وتكرس قيم العطاء والتراحم.

وأكد أن يوم زايد للعمل الإنساني سيظل مناسبة سنوية متجددة لتعزيز روح المسؤولية المجتمعية واستمرار مسيرة الخير التي أطلقها القائد المؤسس، بما يعكس المكانة الإنسانية الرائدة لدولة الإمارات على المستوى العالمي.