‎"الأكاديمية الأولمبية" تحلق بلقب الطائرة الشاطئية في الدورة الرياضية لحكومة عجمان 2026

عجمان في 7 مارس / وام / توج فريق الأكاديمية الأولمبية الإماراتية بلقب بطولة كرة الطائرة الشاطئية، ضمن منافسات الدورة الرياضية لحكومة عجمان 2026، وذلك بعد حسمه للمواجهة الختامية المثيرة التي جمعته بفريق "KITE SMASH".

وقام سعادة ثاني المطروشي، رئيس مجموعة إيوان الفندقية، في ختام المنافسات التي أقيمت أمس بتتويج الفرق الفائزة وتسليم الكؤوس والميداليات لأصحاب المراكز الأولى، تقديراً لمستوياتهم المتميزة.

وشهدت المباراة النهائية أجواءً رياضية لافتة وتفاعلاً جماهيرياً كبيراً، حيث قدم الفريقان أداءً استثنائياً اتسم بالإيقاع السريع والمهارات الفنية العالية، وتبادلا السيطرة على مجريات اللعب خلال الأشواط حتى اللحظات الأخيرة.

وجاء هذا اللقاء ليتوج سلسلة من المنافسات القوية التي شهدتها البطولة بمشاركة واسعة من فرق الجهات الحكومية وعدد من الأكاديميات الرياضية في الدولة، مما عكس بوضوح المستوى الفني المتقدم للفرق المشاركة قبل أن ينجح فريق الأكاديمية في اقتناص اللقب.

وعلى صعيد الجوائز الفردية، شمل حفل الختام تكريم أصحاب الأداء المميز؛ حيث حصد ناصر سليمان من الأكاديمية الأولمبية الإماراتية جائزة أفضل مدرب، بينما نال فريق "KITE SMASH" جائزتين بحصول نيناد نيكوليك على جائزة أفضل لاعب، وماجد الكعبي على جائزة أفضل إداري، في حين تُوج فريق "SAIFAH FRIENDS" بجائزة الفريق المثالي.

وتشكل بطولة الكرة الطائرة الشاطئية إحدى المحطات البارزة ضمن الفعاليات المتنوعة للدورة الرياضية لحكومة عجمان 2026، والتي تهدف في رسالتها إلى تعزيز النشاط الرياضي المجتمعي، وترسيخ ثقافة التنافس الإيجابي بين المشاركين ضمن بيئة رياضية محفزة ومتميزة.