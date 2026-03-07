"البترول الكويتية" تعلن خفضا احترازيا لإنتاج النفط وتكريره

الكويت في 7 مارس / وام / أعلنت مؤسسة البترول الكويتية عن تنفيذ خفض احترازي في إنتاج النفط الخام وعمليات التكرير، وذلك في ضوء الاعتداءات المتكررة والآثمة من قبل الجمهورية الإسلامية الإيرانية ضد دولة الكويت، وما رافقها من تهديدات إيرانية تستهدف المرور الآمن للسفن عبر مضيق هرمز.

ويأتي هذا التحرك الحاسم كجزء من إستراتيجية المؤسسة المعتمدة لإدارة المخاطر وضمان استمرارية الأعمال في ظل التوترات الراهنة.

وأكدت المؤسسة، في بيان أوردته وكالة الأنباء الكويتية اليوم السبت، أن هذا التعديل يمثل إجراءً احترازياً بحتاً سيخضع للمراجعة المستمرة مع تطور الأوضاع.

وطمأنت المؤسسة الرأي العام بأن جميع احتياجات السوق المحلي تظل مؤمنة بالكامل وفقاً للخطط الموضوعة، مشددة في الوقت ذاته على جاهزيتها التامة لاستعادة مستويات الإنتاج الطبيعية متى ما سمحت الظروف بذلك.

وفي ختام بيانها، جددت مؤسسة البترول الكويتية التزامها الراسخ بوضع سلامة جميع العاملين على رأس أولوياتها، وحرصها الدائم على حماية ثروات الكويت الوطنية، فضلاً عن دورها في تعزيز الاستقرار في أسواق الطاقة العالمية، مبينةً أنها ستقوم بالتصريح بشفافية عن أي تحديثات مستقبلية حسب ما تقتضيه الحاجة.