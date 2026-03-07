"تراحم الخيرية": يوم زايد للعمل الإنساني رسالة خير من الإمارات للعالم

دبي في 7 مارس/ وام / أكد سعادة الدكتور أحمد تهلك المدير العام لمؤسسة تراحم الخيرية أهمية يوم زايد للعمل الإنساني باعتباره مناسبة وطنية عظيمة تُكرّس نهج العمل الخيري وتخلد ذكرى رجل الجود والعطاء المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيّب الله ثراه" صاحب البصمات الإنسانية العابرة للحدود.

وقال تهلك إن يوم زايد للعمل الإنساني هو رسالة خير من الإمارات للعالم وموعد سنوي مع الكرم والقيم الإنسانية النبيلة وتجسيد حقيقي لإرثٍ عظيم في العمل الخيري.

وذكر أن دولة الإمارات وبفضل الرؤية الحكيمة لقيادتها الرشيدة تواصل تعزيز ريادتها وترسيخ مكانتها كدولة رائدة في ميادين العمل التنموي والإنساني مستلهمة النهج الذي خطه الوالد المؤسس وهو ما عزّز مكانتها بين أكثر الدول إسهاماً في دعم المجتمعات وترسيخ أسس التنمية الشاملة وتعزيز الاستقرار على المستوى العالمي.

وأشار إلى أن مدرسة العطاء التي أسسها الوالد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" تناقلتها الأجيال من بعده فتحوّل العطاء في الإمارات إلى مسيرة مستدامة تعكس أسمى قيم التسامح والرحمة فوصلت دولتنا بعطاءاتها إلى مختلف الدول والقارات.

وشدد على حرص دولة الإمارات على تعزيز مفهوم التعايش والتواصل الحضاري واحتضنت كل الثقافات والجنسيات في نهجٍ مُلهمٍ ومتفرد رسّخ اسم الإمارات في قلوب شعوب العالم.

وذكر أنه في يوم زايد للعمل الإنساني تجدد مؤسسة تراحم الخيرية التزامها بمواصلة مسيرة العطاء ودعم الجهود التنموية وتعزيز قيم التضامن والتعاون بما يسهم في تحقيق السعادة للمحتاجين وذوي الدخل المحدود لتكون نموذجا يلهم أجيال المستقبل مواصلة الخير والعطاء الذي أصبح نهجاً راسخاً في سياسة الدولة ومبادراتها العالمية.