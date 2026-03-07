مباراتان غداً في "المربع الذهبي" لكأس منصور بن زايد 2026

أبوظبي في 7 مارس/ وام / أسفرت مباريات الدور ربع النهائي من بطولة كأس منصور بن زايد لكرة القدم 2026، مساء أمس عن تأهل 4 فرق إلى الدور نصف النهائي، بعد مواجهات قوية على ملعب قصر الإمارات.

وتمكن فريق مكتب الشؤون التنموية وأسر الشهداء من الفوز في المباراة الأولى على فريق مدارس الإمارات الوطنية 7-6 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 1-1، ليخطف بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي، وحصد فلافيو دي ليما لاعب مدارس الإمارات الوطنية جائزة الأفضل في المباراة.

وحقق فريق الأرشيف والمكتبة الوطنية الفوز في المباراة الثانية على فريق مكتب الشؤون القانونية 3-1، بعد أداء مميز خلال شوطي المباراة، ونال لاعبه بيدرو هينزيكي جائزة الأفضل.

كما حسم فريق قطاع الخدمات المساندة تأهله بالفوز على فريق قطاع المشاريع الهندسية والفنية 1- صفر، وتوج اللاعب أبويكر مسعود بجائزة الأفضل في المباراة.

وشهدت آخر مباريات الدور ربع النهائي، تأهل فريق المركز الوطني للمناصحة بفوزه على فريق مكتب التدقيق والتطوير المؤسسي، 1- صفر، وحصد اللاعب ماريوس أوييكوب جائزة الأفضل في المباراة.

من جهة أخرى أسفرت القرعة التي أُجريت بعد نهاية المباريات أمس عن مواجهتي نصف النهائي يوم غد، إذ تجمع الأولى بين فريقي مكتب الشؤون التنموية وأسر الشهداء وقطاع الخدمات المساندة، بينما يشهد اللقاء الثاني مواجهة بين فريقي المركز الوطني للمناصحة والأرشيف والمكتبة الوطنية.