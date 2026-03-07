رئيس الدولة: الإمارات بخير بتكاتف مجتمعها وكفاءة مؤسساتها.. وستتجاوز هذه المرحلة وهي أكثر قوة وصلابة

أبوظبي في 7 مارس/ وام / أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" أن دولة الإمارات بخير وستبقى بخير في ظل تكاتف مجتمعها وكفاءة مؤسساتها العسكرية والمدنية..مشيراً سموه إلى الصورة المشرفة التي أظهرها مجتمع الإمارات من مواطنين ومقيمين خلال الظروف الراهنة.

جاء ذلك في تصريح لسموه على هامش زيارته عدداً من المصابين إثر الاعتداءات الإيرانية السافرة التي تستهدف دولة الإمارات وعدداً من الدول الشقيقة

في المنطقة.

وقال سموه إن دولة الإمارات رغم جمالها وجاذبيتها إلا أنها في الوقت نفسه، تبقى حصناً منيعاً، تمتلك إرادة وعزيمة لا تلين، وهي قادرة على مواجهة التحديات والحفاظ على أمنها وسلامة أهلها وستتجاوز هذه المرحلة وهي أكثر قوة وأشد صلابة.

كما أشاد سموه بدور القوات المسلحة وكفاءة جميع المؤسسات العسكرية والأجهزة الأمنية وفرق العمل المعنية لجهودهم المخلصة ومستوى جاهزيتهم وتفانيهم في الدفاع عن أمن الوطن وسلامة أراضيه ومواطنيه والمقيمين فيه.. مؤكداً أن جهودهم مبعث فخر واعتزاز.

واختتم سموه داعياً المولى تعالى أن يحفظ الإمارات وأهلها بالعز والأمان.