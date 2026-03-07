الشارقة لإدارة الأصول : يوم زايد للعمل الإنساني إرث راسخ من العطاء

الشارقة في 7 مارس/ وام / أكد سالم المدفع، الرئيس التنفيذي لإدارة الاتصال المؤسسي وقطاع تجربة العملاء، أن يوم زايد للعمل الإنساني يمثل ذكرى وطنية ملهمة نستحضر فيها القيم النبيلة التي أرساها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، "طيب الله ثراهط، والذي جعل من العطاء والعمل الإنساني نهجًا راسخًا في مسيرة دولة الإمارات.

وأضاف أن هذه المناسبة نجدد التزامنا بالسير على خطى الوالد المؤسس، وترسيخ مبادئ التضامن والتسامح ومد يد العون للإنسان أينما كان، وهي القيم التي أصبحت جزءًا أصيلًا من هوية دولة الإمارات ورسالتها الإنسانية تجاه العالم.

وأشار، إلى أن إرث الشيخ زايد، رحمه الله، سيبقى مصدر إلهام للأجيال، لما جسّده من نموذج فريد في العمل الإنساني والخيري، حيث امتدت مبادراته ومساعداته إلى مختلف دول العالم دون تمييز، ما رسخ مكانة الإمارات كمنارة للخير والعطاء والعمل الإنساني على مستوى العالم.