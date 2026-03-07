رئيس الدولة يبحث خلال اتصال هاتفي مع أمير الكويت المستجدات الإقليمية

أبوظبي في 7 مارس/ وام / بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، اليوم خلال اتصال هاتفي أجراه مع أخيه صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة، التطورات الخطيرة التي تشهدها المنطقة وتداعياتها على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

واطمأن سموه، خلال الاتصال، على دولة الكويت الشقيقة في ظل الاعتداءات الإيرانية السافرة، مؤكداً تضامنه معها في كل ما تقوم به من إجراءات لحماية سيادتها وأمنها وسلامة أراضيها ومواطنيها.

فيما اطمأن صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح على دولة الإمارات معبراً عن تضامن الكويت معها في دفاعها عن سيادتها وأمنها واستقرارها.

وأكد الجانبان إدانتهما الاعتداءات الإيرانية على أراضي البلدين وعدد من الدول الشقيقة وما تمثله من انتهاك لسيادة هذه الدول والقانون الدولي وميثاق الامم المتحدة.

وشدد سموهما على اتخاذ جميع الإجراءات التي تصون أمن البلدين واستقرارهما وأمن شعبيهما، داعيين إلى ضرورة الوقف الفوري للأعمال التصعيدية والعودة إلى الحوار والحلول الدبلوماسية بما يحول دون مزيد من التدهور في الأمن الإقليمي.