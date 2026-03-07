6 مسابقات رياضية تختتم فعاليات "بطولة الظفرة" في مدينة السلع

الظفرة في 7 مارس/ وام / اختتمت مساء أمس منافسات بطولة الظفرة الرمضانية بمدينة السلع وشهدت إقامة 6 مسابقات رياضية، تضمنت كرة القدم للكبار والناشئين، والكرة الطائرة، والبادل، وسباق الجري، إضافة إلى مسابقة البلوت التراثية.

وأحرز فريق غاغا لقب منافسات كرة القدم لفئة الكباربفوزه على فريق نادي السلع الرياضي 2 صفر، بينما حصد فريق الفرسان لقب بطولة الناشئين بالفوزعلى فريق أبطال آسيا 1- صفر.

وحقق فريق صناعية السلع لقب مسابقة الكرة الطائرة بفوزه على فريق بينونة 2 - صفر، بينما شهدت مسابقة البلوت التراثية مشاركة واسعة من محبي اللعبة الشعبية، وشهدت تفوق فريق الشبهانة على فريق أطوي في المباراة النهائية.

وتفوق فريق زايد في بطولة البادل على فريق ياس، بعد أداء مميز، كما أسفرت منافسات الجري مشاركة مجتمعية كبيرة فئات مختلفة، لتعزيز أهمية ممارسة الأنشطة الرياضية.