"الإمارات للتبرع بالدم": في يوم زايد للعمل الإنساني نستذكر الإرث العريق لمؤسس الدولة

العين في 7 مارس/ وام / أكدت جمعية الإمارات للتبرع بالدم أنه في يوم زايد للعمل الإنساني نستذكر الإرث الإنساني العريق للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، "طيب الله ثراه"، الذي أرسى قيم الخير والبذل والعطاء.

وأضافت الجمعية أنه بتوجيهات القيادة الرشيدة تمضي دولة الإمارات قدماً في مسيرة الخير والعطاء، وتقدم للعالم نموذجاً ملهماً للعطاء الإنساني بفضل مبادراتها المستدامة وأياديها البيضاء التي تمتد بالعون للمحتاجين في أصقاع العالم.

وقال المستشار الدكتور علي أحمد الأنصاري رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للتبرع بالدم إن يوم زايد للعمل الإنساني الذي يصادف التاسع عشر من شهر رمضان من كل عام مناسبة وطنية تمثل ترجمة حقيقية لرؤية القيادة الرشيدة.

وأضاف أن الاحتفاء بهذا اليوم هو احتفاء بشخصية تاريخية ستظل منجزاتها حاضرة محلياً وإقليمياً ودولياً، فالمؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، "طيب الله ثراه"، رسخ جذوراً عميقة من العطاء الإنساني عند الشعوب، وعلمنا كيف تكون الإنسانية، وبالتالي فالعمل الخيري والإنساني ثقافة متأصلة في المجتمع الإماراتي أرسى ركائزها على مرِّ الزمن الوالد المؤسِّس في نفوس المواطنين والمقيمين، وغرس فينا دعائم العطاء والتسامح والتآخي وحب الخير والتراحم.